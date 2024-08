Luego de que el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 fuera del cuarto Mar, Adrián Marcelo estalló y amenazó a Arath de la Torre y Gala Montes con provocarlo; hasta un golpe está dispuesto a aguantar.

La situación en La Casa de los Famosos México 2024 se puso ruda luego de que el cuarto Tierra celebrara de forma descontrolada la salida de uno de los integrantes del cuarto Mar.

Y es que si algo quedó claro es que el cuarto Mar no esperaba que el tercer eliminado fuera de sus integrantes, siendo que los gritos eufóricos de celebración encendieron la vela del enojo.

Ante ello y en una discusión en el comedor de La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo le hizo saber a Arath de la Torre -de 49 años de edad- que lo ‘golpeará’ bajo para sacarlo de quicio.

Por otra parte, también entró en discusión con Gala Montes -de 24 años de edad- sobre el mismo tema de ansiedad y depresión, y denigrando por ser feminista.

Sin embargo, las amenazas de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- no solo llegaron a nivel de advertencia en que los iba a golpear bajo con palabras, sino que en plática con Mariana Echeverría dejó claro que provocará a Arath de la Torre para que lo golpee en La Casa de los Famosos México 2024.

Adrián Marcelo amenazando a Gala Montes y Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Adrián Marcelo pelea con Gala Montes y amenaza con seguirla atacando en La Casa de los Famosos México 2024

Adrián Marcelo enfrentó a Gala Montes y Arath de la Torre tras la tercera eliminación de La Casa de los Famosos México 2024 y advirtió que seguirá atacándolos verbalmente.

El ‘comediante’ encaró a Gala Montes diciéndole que “estuvo super fuerte” que sacara de contexto sus palabras, diciendo que la llamó “prostituta” cuando lo que había dicho fue “cachonda”.

“Adrián: ¿Sabes que hay personas en la cárcel por haberles inventado cosas? Gala: ¿A qué te referías con que me decías que era una cachonda y había salvado al argentino? ¿A qué te referías?”. Conversación entre Adrián Marcelo y Gala Montes.

Sin embargo, aseguró que dejará de enfrentar a Gala Montes de frente por ser mujer, “nada en tu contra”, pero Adrián Marcelo insistía en que la actriz “estás intentando meterte en mi cabecita”.

Por ello, Gala Montes le dejó claro “yo no tengo ni idea de tu carrera”, pues este le aseguraba que estaba usando la palabra “es en serio”, para burlarse de su programa que le sacaron del aire.

“Adrián, yo no tengo ni idea de tu carrera (...) No, yo no sé qué [de su programa Es enserio] Yo lo único que sabía de ti antes de entrar aquí fue un video que te caes de las escaleras con todos los platos, me cagué de risa, yo no sabía nada más de ti, creo que estás paranoico”. Gala Montes, actriz.

Incluso, Gala Montes le ejemplificó a Adrián Marcelo que está usando un argumento narcisista para voltear todo y hacerse ver como víctima.

“Nuevamente estás utilizando cosas y no te das cuenta de todo lo que hiciste para a mí llevarme a ese punto y eso es lo que hacen los narcisistas, te llevan a un punto y a un límite para tú ahora te hagas la víctima”. Gala Montes, actriz.

Por otra parte, Adrián Marcelo le dijo a Gala Montes “no hables de feminismo”, pero negó haber hablado de eso en algún momento y es que el ‘comediante’ le aseguró que es igual a todas las del movimiento.

“Glosario de la feminista, violentaste, misoginia, manipulador, me lo sé de memoria. Tú eres de las mujeres que realmente afectan al feminismo, la bandera de la pones y te la quitas cuando dices que a mi esposa se la está cogiendo, ¿eres feminista? ¿cuándo le dices a alguien pinche loca?”. Adrián Marcelo, comediante.

Adrián Marcelo se va contra Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024 por tener depresión y ansiedad

Adrián Marcelo estalló luego de que uno del cuarto Tierra fuera eliminado y le advirtió a Arath de la Torre que tiene herramientas guardadas que usará para desquiciarlos en La Casa de los Famosos México 2024.

Con los ánimos más tranquilos, Arath de la Torre se acercó a Adrián Marcelo para preguntarle “¿en qué momento se rompió?” la cercanía que comenzaron a tener en La Casa de los Famosos México 2024.

Ante ello, el ‘comediante’ de Monterrey aseguró que no le gusta que él ni Gala Montes usen palabras como “ansiedad” y “depresión”, que asegura solo utilizan para generar empatía en el público de La Casa de los Famosos México 2024.

“Si lo quieres jugar así, yo no tengo nada que perder, deja de hacer lo que vienes estando haciendo conmigo”. Adrián Marcelo, comediante.

Y es que Adrián Marcelo le aseguraba a Arath de la Torre que ha buscado la forma de burlarse de él, “te estás metiendo en mi cabeza de formas que solo tú sabes”.

Adrián Marcelo amenazando a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Sin embargo, Arath de la Torre negaba que fuera así y en más de una ocasión le pidió a Adrián Marcelo que fuera directo y le dijera qué le molestó.

“Adrián: Comencé a detectar ataques muy pasivo agresivo de tu parte. Arath: ¿De qué cabrón? Adrián: Prefiero el golpe de frente”. Conversación entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre.

Finalmente, Adrián Marcelo le hizo saber a Arath de la Torre “yo no tengo nada qué perder” argumentando que no tiene ni miedo de que le quiten un contrato porque puede seguir haciendo videos.

“Yo no tengo nada qué perder Arath, incluso si me rescinden el contrato, si me sacan, yo me voy con una catarsis hermosa y sigo haciendo lo que hago”. Adrián Marcelo, comediante.

El conductor de Monterrey le señaló que si bien con Gala Montes no se va a meter directamente porque “es mujer y la respeto”, con Arath de la Torre no tiene nada que lo limite.

“Falta, yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas, pero si siguen en ese juego, no es amenaza, viene fuerte”. Adrián Marcelo, comediante.

¿Hasta los golpes? Adrián Marcelo buscará sacar a Arath de la Torre de quicio para que lo golpeé en La Casa de los Famosos México 2024

Adrián Marcelo amenazó directamente a Arath de la Torre y Gala Montes con tener planes para sacarlos de quicio, pero sobre todo se fue contra el conductor de Hoy.

El ‘comediante’ de Monterrey apuntó que no se va a poner al nivel de Gala Montes, pero le advirtió a Arath de la Torre que a él sí lo va a encarar.

Sin embargo, luego de que los integrantes del cuarto Mar se fueron a su habitación, Adrián Marcelo se sinceró con Mariana Echeverría para que advirtiera al conductor de Hoy.

Y es que el ‘comediante’ señaló que no tiene nada qué perder fuera de La Casa de los Famosos México 2024, siendo que está dispuesto hasta a exponerse a ser golpeado con tal de tumbar a Arath de la Torre.

Adrián Marcelo confiesa que busca que Arath de la Torre le pegue en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

Según los argumentos de Adrián Marcelo, el que no haya dormido en La Casa de los Famosos México 2024 es porque está pensando en qué elemento usar para atacar a Arath de la Torre.

Pero ¿cuál es el objetivo?

Adrián Marcelo apuntó que busca sacar de quicio a Arath de la Torre para que le dé “un cabezazo”, en La Casa de los Famosos México 2024.

“Vienen cosas fuertes Mariana, adviértele, vienen cosas donde hasta un cabezazo me va a querer dar”. Adrián Marcelo, comediante.

Por otra parte, Adrián Marcelo insistió en que provocará a Arath de la Torre para que lo agreda en La Casa de los Famosos México 2024.

“Ese güey me va a terminar golpeando, vas a ver”. Adrián Marcelo, comediante.

Finalmente, Adrián Marcelo aseguró que Arath de la Torre no tiene ansiedad ni depresión, sino “dependencia” a los medicamentos que el dan, siendo que asegura que comenzó a dar un tic cuando lo enfrentó en el sinceramiento de La Casa de los Famosos México 2024, lo que vio como una señal de que pronto logrará sacarlo de quicio.