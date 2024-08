¿Luis Potro Caballero está ardido por salir de La Casa de los Famosos México 2024? Revelan que trató de ocultar su molestia frente a las cámaras.

La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2024 se vivió con gran tensión, y es que por primera vez se encontraban todos los habitantes nominados.

Los del cuarto Tierra se encontraban muy confiados de que sería un integrante del cuarto Mar quien terminaría abandonando La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, al final Luis Potro Caballero se convirtió en el tercer habitante eliminado de La Casa de los Famosos México 2024 para sorpresa de sus compañeros del cuarto Tierra.

Aunque fue sorpresiva su salida, Luis Potro Caballero quiso demostrar que se encontraba bien, pero alguien ya reveló que se encontraba ardidísimo tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2024.

El domingo 12 de agosto, Luis Potro Caballero se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2024.

Su salida lo sorprendió, y es que Luis Potro Caballero también quedó eliminado en la tercera semana de La Casa de los Famosos Telemundo.

En medio de la controversia por la salida de Luis Potro Caballero, alguien reveló el verdadero sentir del famoso al conocer que estaba fuera de La Casa de los Famosos México 2024.

Se trata nada más y nada menos que del reportero Jonathan Barajas, quien durante su participación en el programa Hoy reveló que Luis Potro Caballero salió ardidísimo.

Durante la sección ‘¿De qué me hablas?’, Jonathan Barajas confesó que Luis Potro Caballero intentó ocultar sus verdaderos sentimientos frente a las cámaras.

Jonathan Barajas destacó que se encontraba en el foro de La Casa de los Famosos México 2024 por lo que pudo ver de primera mano la reacción de Luis Potro Caballero.

En su discurso, Jonathan Barajas aseguró que cuando se reveló que Luis Potro Caballero era el eliminado hubo una gran algarabía en el foro.

Jonathan Barajas confesó que Luis Potro Caballero intentó mostrar otro rostro frente a la cámara; sin embargo, fuera de ellas reveló que se encontraba ardidísimo.

En entrevista presentada por Hoy, Luis Potro Caballero confesó que fue una sorpresa salir de La Casa de los Famosos México 2024.

Luis Potro Caballero dejó en claro que siempre pensó que serían otras personas la que saldrían del reality.

En su entrevista, Luis Potro Caballero se dijo contento de salir porque ahora podrá descubrir por qué la gente no votó por él.

“Estoy contento con lo que pasó, voy a disfrutar, ya acá fuera me podré al corriente de qué fue lo que pasó y por lo que la gente no me rescató, no fue suficiente”

Luis Potro Caballero