¿La carrera profesional de Adamari López está en riesgo?

Actualmente, la carrera profesional de Adamari López podría estar en riesgo.

Esto debido a que hace algunas semanas se dio a conocer que Adamari López formará parte del jurado del nuevo concurso de Telemundo, llamado “Así se baila”.

Pero tal parece que a los espectadores no les agradó del todo esta noticia, por lo que la cadena de televisión ha recibido varios comentarios negativos ante la noticia.

Adamari López no es una bailarina profesional; reciben quejas por parte del público

El pasado 16 de agosto, Adamari López reveló por medio de sus redes sociales que sería juez del concurso “Así se baila”; el cual dará inicio el próximo 12 de septiembre .

La noticia causó gran sensación entre los fans de Adamari López, quienes no tardaron en felicitarla.

Sin embargo, algunos internautas no dudaron en señalar que Adamari López no es una bailarina profesional, “por lo que no sería adecuado que ella sea juez de un concurso de baile”.

Incluso hubo quienes mencionaron a Toni costa, ex pareja de Adamari López, cuya separación fue bastante sonada dentro del medio.

Esto debido a que Toni Costa si es un bailarín profesional; por lo que de acuerdo con los usuarios en redes, “sería más lógico que él sea el juez”.

Telemundo: “Adamri López es la persona ideal para ‘Así se baila’.”

Debido a que las quejas por parte de los espectadores no han terminado, Telemundo decidió dar un determinante comunicado por medio de sus redes sociales.

Fue por medio de a cuenta oficial de Instagram Telemundo Realities que la compañía expresó que Adamari López era la persona ideal para el concurso.

Esto debido a que “Así se baila” no desea evaluar la técnica de los participantes, sino la naturalidad y la confianza con la que se desenvuelven.

Cabe señalar que, por su parte, Adamari López si cuenta con experiencia en materia de baile; pues en 2011 participó y ganó el concurso “Mira quien baila”.

Es importante recordar que en aquel concurso, fue donde conoció a Toni costa, quien fue su esposo durante 10 años y el papá de su hija Alaïa Costa.