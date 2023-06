Kunno acaba de romper el corazón de muchas personas que ya daban por hecho que el ambiente en La Casa de los Famosos México se tensaría con su llegada debido a que la guerra de egos no tardaría en empezar.

Resulta que Kunno, de 23 años de edad, no entrará a La Casa de los Famosos México tal y como anunció hace unos días vía Twitter.

Pese a que Galilea Montijo, de 50 años de edad, durante la gala de eliminación habría confirmado con un ademán muy estilo Kunno, que el influencer entraría al reality de Televisa-Univisión, esto no pasará.

A través de su cuenta de Twitter, Kunno asegura que se trató de una broma y que no se encerrará en La Casa de los Famosos México ya que ahorita no tiene ganas de ser parte de ningún reality show.

Así como explicó que dijo que entraría solo porque quería ver al mundo arder y es que al haber tres personalidades con actitud que luchan por sobresalir (Wendy Guevara de 29 años, Apio Quijano de 46 y Ferka de 36 años) habría problemas.

“Ya esto se salió de control. No estaré en La Casa de los Famosos esta vez, solo fue una bromista para andar descansado y ver el mundo arder, en otra ocasión mis amores, y no se inventen cosas. No estaba en mis planes, al menos por ahora, entrar a un reality”

Kunno