Sam Neill, 78 años de edad, celebra que está libre de cáncer: “no hay rastro en mi cuerpo”.

En 2022, Sam Neill fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T. No obstante, tras una dura lucha, el actor de Jurassic Park superó la enfermedad.

Sam Neill celebra que está libre de cáncer

A través de sus redes sociales, Sam Neill confirmó que está libre de cáncer “gracias a la ciencia”.

El actor neozelandés confesó que llevaba años tomando quimioterapia; sin embargo, estas no funcionaban para él.

Fue tras participar como el “Paciente Cero” en un nuevo tipo de terapia CAR-T, del que poco se sabía y cuyo resultado era incierto, que Sam Neill se curó del cáncer.

“Llevaba varios años recibiendo quimioterapia, pero la que tenía para mi linfoma ya no funcionaba. La situación se estaba poniendo un poco… seria. Estábamos todos algo perdidos. De repente, me encontré participando en un ensayo clínico. Se trataba de un nuevo tipo de terapia CAR-T, dirigida a mi linfoma específico. Era algo totalmente nuevo. Nos adentrábamos en territorio desconocido. Nadie sabía exactamente qué esperar. Creo que fui el primero en participar y me llamaron “Paciente Cero”. ¡De ahora en adelante, llámenme Sr. Cero! Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todas las pruebas y me complace, de hecho me alegra muchísimo, decir que no tengo cáncer. Todo está bien. Estamos todos asombrados." Sam Neill, actor

Sam Neill (REUTERS)

La terapia CAR-T es una inmunoterapia avanzada y personalizada que modifica los linfocitos T del paciente para acabar con las células cancerosas .

En su mensaje, Sam Neill agradeció a los doctores que estuvieron involucrados en su tratamiento.

El actor destacó que lo que le pasó “no es un milagro”, sino “ciencia en su máxima expresión”.

Decenas de fans de Sam Neill decidieron felicitarlo por la increíble noticia que dio sobre su estado de salud.

Sam Neill busca que el tratamiento para cáncer que tuvo llegue a más personas

Además de compartir su testimonio sobre el cáncer que tuvo, Sam Neill expresó que quiere que tratamientos como el CAR-T lleguen a más personas en Australia, Nueva Zelanda y todo el mundo.

Actualmente, según se reveló en un reportaje de 7 News publicado por Sam Neill, el tratamiento clínico al que se sometió solo se logra mediante instituciones privadas y tiene un costo de 750 mil dólares.

Por tal motivo, Sam Neill promueve que los gobiernos estatales y federales financien el tratamiento con la ayuda de la Fundación Médica Snowdome.

Se espera que la terapia sea aprobada y esté disponible para los pacientes en un par de meses; su distribución será limitada antes de que llegue de forma masiva.