El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, lo hace público: superó el cáncer por quinta ocasión.

Mauricio Martínez, quien ha luchado contra el cáncer de vejiga desde el 2010, recientemente se sometió a un tratamiento de inmunoterapia por posibles tumores.

Tras una serie de estudios y revisiones, sus resultados de patología le dieron una razón suficiente para celebrar la vida.

Vía redes sociales, el famoso, de 47 años de edad, compartió la gran noticia:

“Lo que pensamos era un tumor, al final no lo fue. Después de días duros -con dolor intenso y hasta vejiga perforada- hoy todo eso queda atrás” Mauricio Martínez

Así como expresó su sentir, el cual describe es una mezcla de alivio, gratitud y profunda emoción, entre otras cosas.

“Hoy comienzo un nuevo capítulo. Uno que abrazo con humildad, con una fe renovada y con una certeza: la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en medio del miedo” Mauricio Martínez

Una vez más, Mauricio Martínez vence el cáncer (@martinezmau / X)

Mauricio Martínez envía poderoso mensaje

Mauricio Martínez, quien ha enfrentado cirugías y quimioterapias con temor a que el cáncer de vejiga regrese, hoy agradece a médicos luchar junto a él.

Así como dice hacer pública su situación con el objetivo de que personas con una situación similar, no se rindan.

Mediante poderosas palabras envía un poderoso mensaje:

“A ti que me estás leyendo y que quizá estés luchando, o estás pasando por un momento difícil: no te rindas. Aun en los días más oscuros, hay luz esperando encontrarte. También hay que recordarle a quienes nos acompañan en el camino que aún cuando el cuerpo duele y el alma se cansa…siempre hay esperanza y siempre hay ángeles cuidándonos.” Mauricio Martínez

Mauricio Martínez libra una vez más el cáncer (@martinezmau / X)

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, amigos y seguidores de Mauricio Martínez, celebran los resultados de su patología.

“Te felicito Mauricio, la vida tiene otro sabor después de superar a esta odiosa enfermedad. Pudiste y tu sonrisa es amplia y bella. Que nada ni nadie te la borre”,

“Me dan muchas ganas de abrazarte Mauricio”, “Qué gusto recibir buenas noticias”,

“Mau, qué felicidad. Celebro tu salud, tu bienestar, tu paz y felicidad, agradeciendo a Dios por todo ello y por ti, porque hay mucho Mau por muchos años, así de sano, así de pleno, así de feliz”, le expresan.