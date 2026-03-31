El actor y cantante mexicano Mauricio Martínez, lo hace público: superó el cáncer por quinta ocasión.

Mauricio Martínez, quien ha luchado contra el cáncer de vejiga desde el 2010, recientemente se sometió a un tratamiento de inmunoterapia por posibles tumores.

Tras una serie de estudios y revisiones, sus resultados de patología le dieron una razón suficiente para celebrar la vida.

Vía redes sociales, el famoso, de 47 años de edad, compartió la gran noticia:

“Lo que pensamos era un tumor, al final no lo fue. Después de días duros -con dolor intenso y hasta vejiga perforada- hoy todo eso queda atrás”

Mauricio Martínez

Así como expresó su sentir, el cual describe es una mezcla de alivio, gratitud y profunda emoción, entre otras cosas.

“Hoy comienzo un nuevo capítulo. Uno que abrazo con humildad, con una fe renovada y con una certeza: la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en medio del miedo”

Mauricio Martínez
Una vez más, Mauricio Martínez vence el cáncer
Una vez más, Mauricio Martínez vence el cáncer (@martinezmau / X)

Mauricio Martínez envía poderoso mensaje

Mauricio Martínez, quien ha enfrentado cirugías y quimioterapias con temor a que el cáncer de vejiga regrese, hoy agradece a médicos luchar junto a él.

Así como dice hacer pública su situación con el objetivo de que personas con una situación similar, no se rindan.

Mediante poderosas palabras envía un poderoso mensaje:

“A ti que me estás leyendo y que quizá estés luchando, o estás pasando por un momento difícil: no te rindas. Aun en los días más oscuros, hay luz esperando encontrarte. También hay que recordarle a quienes nos acompañan en el camino que aún cuando el cuerpo duele y el alma se cansa…siempre hay esperanza y siempre hay ángeles cuidándonos.”

Mauricio Martínez
Mauricio Martínez libra una vez más el cáncer
Mauricio Martínez libra una vez más el cáncer (@martinezmau / X)

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, amigos y seguidores de Mauricio Martínez, celebran los resultados de su patología.

“Te felicito Mauricio, la vida tiene otro sabor después de superar a esta odiosa enfermedad. Pudiste y tu sonrisa es amplia y bella. Que nada ni nadie te la borre”,

“Me dan muchas ganas de abrazarte Mauricio”, “Qué gusto recibir buenas noticias”,

“Mau, qué felicidad. Celebro tu salud, tu bienestar, tu paz y felicidad, agradeciendo a Dios por todo ello y por ti, porque hay mucho Mau por muchos años, así de sano, así de pleno, así de feliz”, le expresan.