Buenas noticias para los amantes del terror, ya que se ha confirmado que HBO Max producirá la serie ‘Welcome to Derry’, la cual exploraría los orígenes de Pennywise.

Según reporta el medio de The Ankler, el objetivo de esta serie es mostrar cómo surgió este terrorífico payaso que creó el escritor Stephen King en sus novelas.

Aunque no se han revelado grandes detalles de este proyecto de HBO Max, el anuncio de una serie del payaso Pennywise ha causado algunas expectativas.

Recordemos que ‘IT (Eso)’ e ‘IT: Capítulo 2′, del cineasta Andy Muschietti, tuvo una buena recaudación en taquilla a nivel internacional y aceptación entre el público cinéfilo.

Por lo que no resulta descabellado, que HBO Max intente adaptar a la pantalla chica un spin-off de Pennywise para todos sus usuarios.

Pennywise (Tomada de video)

¿De qué tratará ‘Welcome to Derry’? La serie de HBO Max que contará el origen de Pennywise

La serie ‘Welcome to Derry’ de HBO Max podría centrarse en el surgimiento y establecimiento de Pennywise en el poblado de Maine.

Como todos los fanáticos bien saben, Pennywise es una entidad cósmica que se alimenta de niños y que cada 27 años despierta para causar terror.

Los orígenes de Pennywise se remontan a la prehistoria. Su legado de terror ha pasado por distintas épocas en la historia.

Esto sería el hilo narrativo que tenga la serie de Pennywise, la cual busca explorar la complejidad de este personaje.

Pennywise. (Especial)

¿Cuándo se estrena ‘Welcome to Derry’ de HBO Max? La serie de televisión del payaso Pennywise

‘Welcome to Derry’, la precuela del payaso Pennywise que prepara HBO Max aún no tiene establecida una fecha de estreno.

Los involucrados en el proyecto televisivo del payaso terrorífico Pennywise, no han anunciado cuándo sería posible ver esta serie.

Por lo pronto, habrá que esperar a ver si con el paso de las semanas se sigue filtrando más información al respecto.

Esto porque falta conocer quién será el showrunner de la serie, el guionista y el número de capítulos que tendrá la serie de Pennywise.

De igual manera, se espera la confirmación del elenco y la participación de Bill Skarsgård en el rol de Pennywise.