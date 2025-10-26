Tras mucha espera, ya tenemos el estreno de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max en México, siendo una de sus últimas series importantes de este 2025.
Como suele suceder, IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max estrenará sus capítulos de manera semanal en México, en lugar de lanzar toda la temporada en una sola entrega. Aquí te daremos toda la información.
Fecha de estreno de los capítulos de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max
IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max se estrenará de manera semanal en México.
Aquí te dejamos la fecha de estreno de los capítulos de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max:
- Capítulo 1: 26 de octubre
- Capítulo 2: 2 de noviembre
- Capítulo 3: 9 de noviembre
- Capítulo 4: 16 de noviembre
- Capítulo 5: 23 de noviembre
- Capítulo 6: 30 de noviembre
- Capítulo 7: 7 de diciembre
- Capítulo 8: 14 de diciembre
En total, la serie durará 2 meses; dependiendo de su éxito podría haber más temporadas, aunque estas no seguirían la historia de esta entrega.
Andy Muschietti dio a conocer que la idea es que haya por lo menos 4 temporadas y cada una de estas cuente la historia de Derry en diferentes épocas.
¿A qué hora se estrenará IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max?
Hay una cuestión curiosa con la hora de estreno de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max en México.
El primer capítulo de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max se estrenará el 26 de octubre a las 7:00 p.m.; sin embargo, a partir del segundo episodio la serie se transmitirá a las 8:00 p.m.
Esto se debe al cambio de horario en Estados Unidos; si bien en México ya no aplica este ajuste, en general las series internacionales van con la hora estadounidense.
De ahí que a partir del 2 de noviembre, IT: Bienvenidos a Derry se transmita una hora más tarde tras su primer capítulo en HBO Max.