Tras mucha espera, ya tenemos el estreno de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max en México, siendo una de sus últimas series importantes de este 2025.

Como suele suceder, IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max estrenará sus capítulos de manera semanal en México, en lugar de lanzar toda la temporada en una sola entrega. Aquí te daremos toda la información.

It: Bienvenidos a Derry (Warner Bros.)

Fecha de estreno de los capítulos de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max

IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max se estrenará de manera semanal en México.

Aquí te dejamos la fecha de estreno de los capítulos de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max:

Capítulo 1: 26 de octubre

Capítulo 2: 2 de noviembre

Capítulo 3: 9 de noviembre

Capítulo 4: 16 de noviembre

Capítulo 5: 23 de noviembre

Capítulo 6: 30 de noviembre

Capítulo 7: 7 de diciembre

Capítulo 8: 14 de diciembre

Capítulos IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max (HBO)

En total, la serie durará 2 meses; dependiendo de su éxito podría haber más temporadas, aunque estas no seguirían la historia de esta entrega.

Andy Muschietti dio a conocer que la idea es que haya por lo menos 4 temporadas y cada una de estas cuente la historia de Derry en diferentes épocas.

¿A qué hora se estrenará IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max?

Hay una cuestión curiosa con la hora de estreno de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max en México.

El primer capítulo de IT: Bienvenidos a Derry en HBO Max se estrenará el 26 de octubre a las 7:00 p.m.; sin embargo, a partir del segundo episodio la serie se transmitirá a las 8:00 p.m.

Esto se debe al cambio de horario en Estados Unidos; si bien en México ya no aplica este ajuste, en general las series internacionales van con la hora estadounidense.

De ahí que a partir del 2 de noviembre, IT: Bienvenidos a Derry se transmita una hora más tarde tras su primer capítulo en HBO Max.