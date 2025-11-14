HBO Max anunció la nueva temporada de Divina Comida, presentando el tráiler con las personalidades que serán parte del programa en esta ocasión.

En total, la nueva de Divina Comida tendrá 16 estrellas que compartirán su comida con sus amigos en los diversos capítulos del programa.

¿Quiénes estarán en la nueva temporada de Divina Comida?

Estas son todas las personalidades que estarán en la nueva temporada de Divina Comida en HBO Max:

Ana Claudia Talancón, de 45 años de edad (Actriz y productora)

Capi Pérez, de 38 años de edad (Comediante y conductor)

Cojo Feliz, de 37 años de edad (Comediante y podcaster)

Diablito, de 41 años de edad(Comediante y actor)

Irene Azuela, de 46 años de edad (Actriz)

Karime Pindter, de 32 años de edad (Conductora y personalidad de reality)

Litzy, de 43 años de edad (Cantante y actriz)

Luz Elena González, de 51 años de edad (Actriz y conductora)

Macarena Achaga, de 33 años de edad (Actriz, modelo y cantante)

Memo Villegas, de 38 años de edad (Actor y comediante)

Mr. Iguana, de 37 años de edad (Luchador profesional)

Ojitos de Huevo, de 31 años de edad (Comediante)

Poncho Lizárraga, de 54 años de edad (Músico)

Sofía Reyes, de 30 años de edad (Cantante y compositora)

Wendy Guevara, de 32 años de edad (Creadora digital)

Yordi Rosado, de 54 años de edad (Conductor y escritor)

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Divina Comida en HBO Max?

De acuerdo con HBO Max, la nueva temporada de Divina Comida se estrenará el 15 de noviembre de 2025.

Además de HBO Max, la nueva temporada de Divina Comida también se podrá ver a través de TV Azteca y Discovery Home & Health.

No se dio a conocer si el programa estrenará todos sus capítulos en su fecha de estreno, o presentará una emisión de forma semanal como con otros shows de la plataforma.

Aunque al emitirse por televisión abierta, es posible que se opte por una transmisión semanal, para adecuarse a la programación de los canales tradicionales.

Por lo que duraría en emisión alrededor de dos meses, tomando en cuenta que las celebridades cocinan entre ellas.