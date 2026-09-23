“Marcial Maciel: El Lobo de Dios” fue nominada en la categoría de Mejor Documental al Emmy Internacional 2026.

La docuserie apareció en la lista que reveló la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) este miércoles 23 de septiembre.

Los Emmy Awards 2026 tendrán su ceremonia de premiación el lunes 23 de noviembre en Nueva York.

Nominan a “Marcial Maciel: El Lobo de Dios” al Emmy Internacional 2026

Los Premios Emmy Internacional 2026 contarán con la representación de México, ya que “Marcial Maciel: El Lobo de Dios” fue nominada.

La miniserie documental, que está disponible en HBO Max, competirá contra las producciones internacionales:

Louis Theroux: The Settlers (Mindhouse Productions) – Reino Unido

One “Orphan” Every Hour (Mediacorp Pte Ltd) – Singapur

Opioides, negocios y adicción (Premières Lignes / France Télévisions) – Francia

Marcial Maciel, El Lobo de Dios, serie documental de HBO Max (HBO Max)

Producida por Warner Bros. y Anima Films, “Marcial Maciel: El Lobo de Dios” se exhibe las décadas de abusos y engaños del líder de los Legionarios.

En cuatro episodios la producción revisa los primeros años de vida de Marcial Maciel, la fundación de los Legionarios de Cristo México, su influencia como líder religioso y su declive.

Igualmente explora las redes de protección que tuvo el sacerdote a lo largo de seis décadas.

Marcial Maciel fue señalado por haber abusado de por lo menos 60 menores de edad. Sin embargo, sería encubierto hasta 2006 cuando el Vaticano reconoció que llevó a cabo “conductas inmorales”.

El líder de los Legionarios de Cristo moriría en 2008, alejado de la vida pública sin enfrentar las consecuencias de sus abusos y negando las acusaciones en su contra.