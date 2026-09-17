HBO reveló el póster oficial de ‘WAR’, su nueva serie dramática legal en formato antológico, protagonizada por Dominic West y Sienna Miller. La producción llegará a HBO Max el próximo 1 de octubre.

La primera temporada estará compuesta por ocho episodios y presentará nuevos capítulos cada semana. La historia se desarrolla en el exclusivo y competitivo mundo legal de Londres, donde dos prestigiosas firmas de abogados se enfrentarán por uno de los casos más mediáticos de la ciudad.

‘WAR’ enfrenta a dos firmas de abogados en Londres

La serie, creada por George Kay, sigue a las firmas Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, cuyos integrantes entran en conflicto al asumir el caso de divorcio del siglo.

El proceso legal gira alrededor de la polémica separación entre el magnate tecnológico Morgan Henderson, interpretado por Dominic West, y su esposa, la reconocida estrella internacional de cine Carla Duval, personaje a cargo de Sienna Miller.

La disputa entre ambas firmas llevará a sus integrantes a enfrentarse dentro y fuera de los tribunales, mientras buscan imponerse en uno de los casos más importantes de sus carreras.

Dominic West y Sienna Miller protagonizan ‘WAR’

Además de Dominic West, conocido por sus participaciones en The Wire y The Crown, y Sienna Miller, quien ha formado parte de producciones como Anatomy of a Scandal y American Sniper, el elenco incluye a Archie Renaux.

Renaux interpreta al ambicioso abogado Jonathan “Johnny” Warren. El reparto también cuenta con Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya y Pip Torrens.

La producción está encabezada por George Kay, quien se desempeña como creador, guionista y productor ejecutivo, mientras que Ben Taylor es el director principal de la serie.

‘WAR’: HBO estrena nueva serie legal protagonizada por Dominic West y Sienna Miller (Cortesía )

¿Cuándo se estrena ‘WAR’ en HBO Max?

‘WAR’ llegará a HBO Max el 1 de octubre de 2026, con un total de ocho episodios y lanzamientos semanales. La serie es una coproducción de New Pictures, una compañía de Banijay, y Observatory Pictures, en asociación con Sky y HBO.

Por parte de New Pictures, los productores ejecutivos son Willow Grylls y Matt Sandford; mientras que Susan Breen, Ben Taylor, Andrea Dewsbury y Megan Spanjian participan como productores ejecutivos por parte de Sky.

Laurie Borg ocupa el puesto de productor de la serie, que llevará a HBO Max una historia centrada en el enfrentamiento entre dos firmas legales y un mediático proceso de divorcio.