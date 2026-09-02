HBO Max, plataforma de streaming, ha lanzado un nuevo tráiler para su esperada serie de Harry Potter la cual se estará estrenando en Navidad, el 25 de diciembre de 2026.

Nuevo tráiler de Harry Potter que nos muestra más del mundo mágico de la historia creada por J. K. Rowling, en esta nueva interpretación para la televisión.

A continuación te dejamos el nuevo tráiler de Harry Potter, la serie de HBO Max para que disfrute de lo que pronto llegara:

Nuevo tráiler de Harry Potter muestra más del mundo mágico de la serie de HBO Max

El mundo mágico de Harry Potter, la serie de HBO Max se muestra en su esplendor en este nuevo tráiler.

Tras revelarse varias escenas icónicas de Harry Potter como la gran ceremonia para los nuevos alumnos de Hogwarts con el Sombrero Seleccionador y sus maestros.

HBO Max lanza nuevo tráiler de Harry Potter; se estrenará en Navidad (HBO Max)

Así como a la familia Weasley desde la Madriguera con los gemelos, Fred y George, el perfecto Perci y Ron, junto a su madre Molly.

También el nuevo tráiler de Harry Potter nos reveló al ogro en los baños de las niñas de Hogwarts, durante el momento clave que sella la amistad de Harry, Ron y Hermione.

Mientras que el nuevo tráiler ya nos da a conocer los secretos que el propio Harry Potter va a descubrir de su pasado con la Capa de Invisibilidad y el Espejo de Erised para esta temporada que contará a la historia de La Piedra Filosofal.