Se reveló que Gilmore Girls tendrá documental a 25 años de la serie que puedes ver en Netflix y HBO Max.

Gilmore Girls, una de las producciones más vistas en Netflix, festejará su aniversario 25 lanzando un documental para todos los fans.

¿De qué tratará el documental de Gilmore Girls?

“Searching For Stars Hollow” es el título del documental de Gilmore Girls que celebrará el 25 aniversario de la serie de televisión que está en Netflix y HBO Max.

Producida por Ink On Paper Studios, la cinta revisará “el papel del amado programa en la historia cultural estadounidense”.

Gilmore Girls, serie de televisión (Especial)

Su intención es mostrar el impacto que tuvo en los espectadores y la cultura pop la serie.

El documental contará con entrevistas nunca antes vistas con miembros del elenco, además de que mostrará historias del equipo de filmación.

De momento, no hay fecha de estreno para el documental, sin embargo, se espera que la cinte llegue en octubre, mes cuando se emitió el primer episodio de Gilmore Girls.

Algunas de las actrices y actores del reparto de Gilmore Girls que aparecerán en Searching for Stars Hollow son estos:

Kelly Bishop, de 81 años de edad

Jared Padalecki, de 43 años de edad

Chad Michael Murray, de 44 años de edad

Keiko Agena, de 51 años de edad

Emily Kuroda, de 72 años de edad

Liz Torres, de 77 años de edad

Sally Struthers, de 78 años de edad

Rose Abdoo, de 62 años de edad

Kathleen Wilhoite, de 61 años de edad

Matt Jones, de 43 años de edad

Grant Lee Phillips, de 61 años de edad

Jamie Babbit, de 51 años de edad

Jami Rudofsky, de 53 años de edad

Mara Casey, de 60 años de edad

Stan Zimmerman

Kevin T Porter

El documental será dirigido por Meghna Balakumar y Kevin Konrad Hanna.

De acuerdo con Balakumar, las entrevistas “han sido un deleite”. Los directores grabaron más de 100 horas de metraje donde lograron desenterrar varias anécdotas.

¿Cuántas temporadas tiene la serie Gilmore Girls?

La serie Gilmore Girls tiene un total de 7 temporadas, todas disponibles en Netflix y HBO Max.

Cabe recordar que Gilmore Girls contaba la historia de Lorelai Gilmore, una madre soltera de 30 años, y su hija Rory Gilmore.

Ella vivían en el pueblo de Stars Hollow, Connecticut, pasando diversas aventuras y dramas.