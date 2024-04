Este miércoles 10 de abril llega Fallout en streaming a México, una nueva serie basada en un videojuego.

Aunque al principio había ciertas dudas, la serie ha cosechado buenas críticas, por lo que muchos fans en México ya esperan Fallout en streaming.

Si tu eres de aquellos que se conoce el Yermo a detalle y ha soñado con tomarse una Nuka Cola, entonces estamos seguros de que cuentas las horas para ver el primer episodios.

Bueno, aquí te daremos toda la información al respecto del estreno del show, desde el día y la hora en la que podrás verlo, hasta la plataforma donde estará disponible.

Fallout (Amazon)

¿Dónde ver Fallout en streaming en México?

Fallout en streaming en México será exclusiva de Amazon Prime Video, pues la producción fue pagada por la mencionada plataforma.

La misma Amazon Prime Video anunció que Fallout en streaming se podrá ver en México el 10 de abril a partir de las 7:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Originalmente el show se iba a estrenar el día 11 de abril; pero luego de las buenas críticas, los responsables decidieron adelantar su lanzamiento.

A mencionar que Amazon no ha confirmado si estrenará todos los episodios o lanzará uno por semana como con otras series de alto perfil.

Fallout, serie de Amazon Prime Video (Prime Video México / YouTube)

Fallout en streaming aún no se estrena y ya tiene segunda temporada

Faltan pocas horas para ver Fallout en streaming, lo curioso es que aunque todavía no se estrena, la segunda temporada ya estaría confirmada.

Un par de días antes del estreno de Fallout en streaming, la Cámara Cinematográfica de California anunció un incentivo fiscal para la segunda temporada de la serie.

De momento no hay más detalles al respecto; pero si el show tiene un buen nivel de visualizaciones, podríamos tener más información en las próximas semanas.

Hay que mencionar que Fallout es una de las adaptaciones de videojuegos más ambiciosa, junto con The Last of Us y los próximos proyectos de God of War, Horizon ro Down y The Legend of Zelda.

Fallout, serie de Amazon Prime Video (Prime Video México / YouTube)

Con información de Amazon Prime Video