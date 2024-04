Lo de hoy son las adaptaciones de videojuegos, la calificación en Rotten Tomatoes de Fallout es prueba de ello, ya que el show de Amazon Prime Video se basa en el popular juego de Bethesda.

Si bien había temores sobre la calidad de Fallout, pues Amazon Prime Video anunció que haría una adaptación libre con la supervisión de Bethesda; al final la calificación en Rotten Tomatoes acaba con las dudas.

Fallout tiene un sorprendente 93% de aprobación en Rotten Tomatoes, con un total de 40 reseñas al momento; siendo uno de los shows mejor calificados del 2024.

Además de ser también una de las adaptaciones de videojuegos más celebradas; aunque no supera a PlayStation y HBO.

Calificación de Fallout en Rotten Tomatoes (Especial)

The Last of Us super a Fallout en la calificación de Rotten Tomatoes

Aunque Fallout tiene una calficación impresionante en Rotten Tomatoes, se queda algunos puntos abajo de The Last of Us.

La serie de PlayStation y HBO es considerada la mejor serie de videojuegos a la fecha, contando con un 98% de aprobación de la crítica y un 89% del público.

De hecho, falta ver cómo recibe el público a Fallout, para ver si en ese aspecto sí consigue superar a The Last of Us o le pasa lo mismo que a Halo.

La cual tuvo un recibimiento mediano de la prensa; pero que el público y sobretodo los fans la odiaron en su primera temporada.

Calificación en Rotten Tomatoes de The Last of Us (Especial)

La calificación de Fallout en Rotten Tomatoes fue suficiente para que se confirme la segunda temporada

Más allá de si Fallout supera o no a The Last of Us en la calificación de Rotten Tomatoes, su buen recibimiento de por parte de la crítica ya aseguró su segunda temporada.

Por lo menos así lo indica la Comisión Cinematográfica de California, la cual señaló que entregará incentivos fiscales a la segunda temporada de Fallout.

Lo curioso del caso es que Amazon Prime Video no ha confirmado todavía esta segunda temporada, es posible que estén esperando al gran estreno.

Con la calificación en Rotten Tomatoes, todo indica que sólo es cuestión de tiempo para que sepamos de la segunda temporada de Fallout.

Fallout, serie de Amazon Prime Video (Prime Video México / YouTube)

Con información de Rotten Tomatoes.