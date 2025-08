Facundo -de 47 años de edad- exprimió su talento como rapero frente a Adrián Di Monte para posicionarse en La Casa de los Famosos México 2025.

Siendo el segundo en posicionarse en La Casa de los Famosos México 2025, Facundo le tiró a Adrián Di Monte llamándolo rival débil entre rimas.

Facundo pensó tanto en su posicionamiento contra Adrián Di Monte -de 35 años de edad- que hasta un rap le compuso en La Casa de los Famosos México 2025.

“La verdad, yo no soy un wey clavado que se ponga a investigar de los habitantes su pasado”, comenzó a decir Facundo.

Dejando a todos los habitantes sorprendidos, Facundo continuó con su rap mencionando las debilidades de Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos México 2025.

“Hay algo que sí me tiene decepcionado y que no puedo dejar de lado, yo pensaba que en las pruebas tu ibas a ser el rey y me doy cuenta que nomás viniste a hacerte wey. Mariana Botas te ganó con las pelotas, tuviste otra chance y El Guana te ganó con el balance. Es fatal que no llegaste a ninguna final, no sé cuántos va a haber en esa fila, pero lo que sí sé es que te faltó el cambio de pila. No sonará bonito pero, tu te corriste solito.”

Facundo