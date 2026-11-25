La puertorriqueña Jennifer Barreto fue coronada como nueva Miss Universo, durante la edición celebrada en San Juan, Puerto Rico, y sucedió a Fátima Bosch.

Tras la final, espectadores compararon su respuesta en la ronda de preguntas con declaraciones anteriores sobre inteligencia artificial, lo que desató acusaciones de presunto fraude en plataformas digitales.

Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que demuestren irregularidades en el certamen ni existe un pronunciamiento oficial que respalde públicamente las denuncias difundidas.

¿Por qué cuestionan el triunfo de Jennifer Barreto en Miss Universo 2026?

La controversia surgió por la respuesta de Jennifer Barreto durante la ronda de preguntas del Top 5, cuando habló sobre los avances de la inteligencia artificial.

La concursante planteó que la preocupación principal no debería centrarse en cuán inteligente sea esa tecnología, sino en la sabiduría humana para utilizarla adecuadamente.

Después de la gala, usuarios compartieron un video de una intervención anterior en la que, según señalaron, Barreto habría expresado una idea y un cierre similares.

Jennifer Barreto (Instagram | Jennifer Barreto (@jenniferbarretopr))

La comparación llevó a espectadores a sospechar que la respuesta estaba preparada, por lo que cuestionaron la transparencia del concurso y calificaron el resultado como presunto fraude.

En redes sociales como X y TikTok circularon comentarios que acusaban a la ganadora de llevar una contestación estudiada, mientras otros criticaron la ronda final.

También hubo usuarios que defendieron a Jennifer Barreto y señalaron que las concursantes suelen prepararse sobre distintos temas para responder con seguridad ante las preguntas del jurado.

Otros cuestionamientos se relacionaron con la sede del certamen, celebrado en Puerto Rico, y con el uso de intérprete durante la intervención final de la ganadora.