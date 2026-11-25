Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2026 tras quedarse con el primer lugar en la gran final que disputó con Melissa Núñez, representante de República Dominicana.

Con su victoria, Jennifer Barreto se convirtió en la primera mamá y participante casada en ganar el certamen de belleza internacional en su 75 años de historia.

Jennifer Barreto, de Puerto Rico, gana Miss Universo 2026 (Captura)

Jennifer Barreto se convierte en la sexta Miss Puerto Rico en ganar Miss Universo

Luego de una vibrante final entre Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana, Jennifer Barreto de Puerto Rico se convirtió en la gran ganadora del Miss Universo 2026 al obtener la corona.

A cuatro años de que la organización modificara sus reglas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos, Jennifer Barreto hizo historia al ser la primera ganadora con estos lineamientos.

La modelo puertorriqueña es madre de una niña de 7 años, quien dijo fue su impulso para enfocar su carrera en la salud mental.

Con su victoria, Puerto Rico obtuvo el sexto título de Miss Universo 2026 para la isla tras 20 años de espera, y además lo hizo como anfitriona del certamen.

A sus 27 años, Jennifer Barreto cuenta con dos maestrías, en Psicología y Trabajo Social Clínico, y trabaja como especialista en prevención para el Ejército de los Estados Unidos.

Puntualmente, ha centrado su labor en la asistencia a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil.