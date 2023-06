Dos conductoras de Venga la Alegría no son tan amigas como presumían y un baby shower lo reveló ya que una de ellas no fue invitada.

En medio de todos los cambios que ha sufrido Venga la Alegría, también se han generado varias especulaciones sobre la relación entre los conductores del matutino de TV Azteca.

Luego de todas las especulaciones sobre las presuntas diferencias entre los conductores de Venga la Alegría, el elenco ha tratado de mostrar que no existe ningún problema entre ellos.

Tal es el caso de dos conductoras que presumían que tenían una gran amistad dentro y detrás de cámaras de Venga la Alegría.

Sin embargo, un baby shower habría mostrado que las cosas no eran como se creía e incluso una de ellas ya mostró su molestia.

Cynthia Rodríguez en Venga La Alegría (@cynoficial / Intagra)

Un baby shower demuestra que dos conductoras de Venga la Alegría no eran tan amigas como presumían

En los últimos meses Venga la Alegría se ha enfrentado a diversos rumores, desde que podría salir del aire por sus bajos niveles de audiencia hasta que hay grandes diferencias entre sus conductores.

Pese a todas las especulaciones, dos conductoras presumían que mantenían una gran relación de amistad fuera de los foros de Venga la Alegría.

Pero parece que no era así y un baby shower habría demostrado que no tenían tan buena relación como ellas presumían.

Se trata nada más y nada menos que de Flor Rubio -de 51 años de edad- y Cynthia Rodríguez -de 39 años de edad-.

El pasado 22 de junio, Cynthia Rodríguez celebró su baby shower en compañía de familiares y amigos, quienes se mostraron muy emocionados con la llegada de León, primer hijo de la conductora con Carlos Rivera.

En el baby shower de Cynthia Rodríguez acudieron varias celebridades de TV Azteca entre las que se encontraba:

Anette Cuburu

Kristal Silva

Laura G

Vanessa Claudio

Linet Puente

Tras el baby shower, Flor Rubio reveló que ella no fue invitada pese a que consideraba que tenía una gran amistad con Cynthia Rodríguez.

A través del Twitter ‘Tu Tía Sandra’ se compartió un audio en donde Flor Rubio señaló que no había sido invitada en el baby shower de Cynthia Rodríguez.

“Yo sí sabía nada más que a mí no me invitó. Yo no fui requerida y ni modo, yo la quiero un montón, pero yo creo que ella a mí no” Flor Rubio

Flor Rubio habría comentado en su programa de radio que se había enterado del baby shower de Cynthia Rodríguez, pero al final no fue invitada.

En su intervención, Flor Rubio puntualizó que ella quiere mucho a Cynthia Rodríguez, pero parece que el cariño no es reciproco.

“Yo sí sabía nomás que a mi no me invitó, yo no fui requerida y pues ni modo, yo la quiero un montón, pero pues yo creo que ella no a mí” Flor Rubio

📌 FLOR RUBIO confirma que NO fue invitada al baby shower de CYNTHIA RODRÍGUEZ, esposa de CARLOS RIVERA ‼️👶🏼



"No fui requerida, yo la quiero un montón, pero yo creo que ella a mi no"



Se sabe que CYNTHIA pidió de forma explícita a sus amigas NO COMENTAR NADA a FLOR RUBIO 😱… pic.twitter.com/4Ytuhpu4oR — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 26, 2023

Tras no ser invitada al baby shower de Cynthia Rodríguez, Flor Rubio ha replanteado sus amistades

Flor Rubió destacó que al principio pensó que no había sido invitada porque iba a ser un evento pequeño, pero después se dio cuenta que varias de sus compañeras si habían sido invitadas.

“Yo sí sabía que era el baby shower, sabía que no me había invitado y pensé que era algo más íntimo, ya que vi las fotos, vi que se había abierto a más compañeras” Flor Rubio

El no ser invitada al baby shower de Cynthia Rodríguez le hizo a Flor Rubio replantarse su amistad y “ponerla en un lugar para que no lastime”.

“A veces ese tipo de cosas si te hace reorganizarte, porque tu quieres mucho a una persona, pero cuando te das cuenta que esa persona no te quiere tanto a ti, hay que reorganizar. Ponerla en el lugar para que no lastime, para que no duela” Flor Rubio

Flor Rubio destacó que siempre le deseará lo mejor a Cynthia Rodríguez, aunque si se mostró decepcionada de que no haya sido invitada al baby shower.

“Yo le deseo toda la felicidad del mundo” Flor Rubio