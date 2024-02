Selena & Yolanda: The Secrets Between Them es un documental que aborda la versión de Yolanda Saldívar de 63 años, sobre el asesinato de Selena Quintanilla.

Son 2 episodios de 90 minutos cada uno los que integran todo el documental de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, el cual ha causado revuelo entre los fans.

Pues consideran una falta de respeto a la memoria de la cantante, al presentar una obra que en cierta manera sugiere la inocencia de Yolanda Saldívar.

No obstante, la misma implicada señala que tiene derecho a contar su versión de lo que sucedió el 31 de marzo de 1995.

Yolanda Saldívar (Reuters)

¿De qué trata el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them de Yolanda Saldívar?

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them muestra una serie de entrevistas a Yolanda Saldívar, así como de familiares y otros implicados en el asesinato de Selena Quintanilla.

En Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, Yolanda Saldívar mantiene la versión que no era su intención asesinar a Selena Quintanilla.

Además de negar las versiones sobre una supuesta pelea y que estaba malversando fondos de lo negocios de la cantante.

Dejando ver una especia de conspiración en su contra, principalmente por los secretos que ella conocía alrededor de la interprete de “La Carcacha”.

Poniendo énfasis en una supuesta relación extramarital que la cantante sostenía, que era del conocimiento de Yolanda Saldívar al grado que ella llegó a encubrirla varias veces.

Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar (Agencia México)

¿Dónde ver el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them de Yolanda Saldívar en México?

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se transmitió en el canal Oxygen True Crime de Estados Unidos, los días 17 y 18 de febrero de 2024.

Posteriormente, Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se subió a la plataforma de streaming Peacock, la cual sólo está disponible en Estados Unidos.

De momento se desconoce si el documental de Yolanda Saldívar será licenciado para México a través de algún canal de televisión de paga o plataforma de streaming.

Dada la importancia de Selena Quintanilla para México, se espera que el documental llegue en algún momento; la apuesta es por HBO Max o Prime Video, quienes licencian contenidos de Peacock.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Con información de Peacock.