¿Qué dijo Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena Quintanilla? En el documental de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them cuenta su versión sobre lo qué pasó con la cantante.

Uno de los asesinatos más polémicos en el medio del espectáculo es el de Selena Quintanilla, quien murió a los 23 años de edad luego de que Yolanda Saldívar le disparó.

Yolanda Saldívar -de 63 años de edad- fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en 1995 de Selena Quintanilla, sin embargo podría salir en libertad el próximo 30 de marzo de 2025.

Y es que le próximo año Yolanda Saldívar podría aplicar a un beneficio de libertad condicional tras haber cumplido los 30 años de su condena.

En medio de la controversia por su posible liberación, Yolanda Saldívar decidió contar su verdad a través del documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

En este documental que se divide en dos partes, Yolanda Saldívar habla de cómo fue su relación con Selena, pero ¿culpa a Abraham Quintanilla de la muerte de la cantante?

Yolanda Saldívar asegura que jamás le robó dinero a Selena Quintanilla

Fue el 31 de marzo de 1995 cuando una llamada de emergencia, proveniente del hotel Days Inn, en Corpus Christi, Texas, reportó que la cantante Selena Quintanilla había recibido un disparo.

Lamentablemente los equipos de emergencia no pudieron hacer nada para salvarle la vida a Selena Quintanilla.

Casi tres décadas después de la muerte de Selena, Yolanda Saldívar rompió el silencio y contó su versión sobre el asesinato de la cantante.

Desde prisión, Yolanda Saldívar -presidenta del club de fans de la cantante- reveló la serie de hechos que condujeron a la muerte de Selena Quintanilla.

Yolanda Saldívar confesó que decidió participar en el documental porque su familia quedó devastada.

Por lo que sus padres y hermanos reunieron sus pertenencias, archivos y bienes para poder contar su verdad y poder dar a conocer su versión.

En la primera parte del documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (‘Selena y Yolanda: los secretos entre ellas’), Yolanda Saldívar relata su trabajo como gestora de las tiendas de ropa de la cantante.

Se habla de como Selena tenía problemas para manejar su tienda de ropa y que este era su sueño, pero no tuvo el apoyo de su papá.

Se relata que Selena incluso no podía pagar la nomina de los empleados y todo eso fue antes de que Yolanda Saldívar se hiciera cargo de la administración.

En su relato, Yolanda Saldívar asegura que pese a que la familia de Selena siempre la acusó de robo, nunca la demandaron.

Además asegura que no le mostraron las pruebas de que estaba malversando fondos del club y falsificando las facturas que presentaba ante la familia Quintanilla.

Yolanda Saldívar narra cómo murió Selena Quintanilla

Incluso en el documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se difundieron unos audios que Selena Quintanilla le había dejado a Yolanda Saldívar.

De acuerdo con lo revelado estos audios habían sido después de que el padre de Selena había acusado a Yolanda Saldívar de robo.

Por lo que querían demostrar que entre Yolanda Saldívar y Selena Quintanilla había una buena relación.

Yolanda Saldívar mantiene que nunca tuvo la intención de causarle ningún daño a Selena Quintanilla y que lo que pasó se trató de un accidente.

“En ningún momento quise lastimar a nadie (...) No supe cuando se disparó mi arma (...) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño”, declara Yolanda Saldívar.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them de Oxygen True Crime dará mucho de qué hablar por las confesiones que hace Yolanda Saldívar.

Además el documental cuenta con entrevistas a su familia de Yolanda Saldívar, detectives y fiscales que se encargaron de investigar lo relacionado al asesinato de Selena Quintanilla.

Cabe destacar que Selena & Yolanda: The Secrets Between se estrenó el 17 de febrero a través del canal de Oxygen y se encuentra disponible en Estados Unidos através de la plataforma.

Se espera que pronto pueda ser estrenado en alguna plataforma para que se pueda ver en América Latina.