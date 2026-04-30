La historia de la familia real en The Crown se expandirá próximamente, por lo menos esos son los planes de Netflix con un spin-off/precuela de la serie.

Lo más interesante de esta nueva entrega de The Crown en Netflix es que se ubicará a inicios del Siglo XX, viendo a los reyes y reinas anteriores a Isabel II.

The Crown (Netflix )

¿Cómo será la precuela de The Crown en Netflix?

De acuerdo con The Telegraph, Netflix planea que la precuela de The Crown inicie exactamente en 1901, con la muerte de la Reina Victoria y todo lo que pasó alrededor de esta.

La precuela de The Crown en Netflix mostrará a todos los reyes y reinas que sucedieron a Victoria, así como sus historias y el por qué de sus cortos reinados.

Finalizando con el inicio de la primera temporada, que fue precisamente el momento en que se da la boda de la Reina Isabel II, quien fue protagonista de la serie original.

Entre otras cosas, se verá el ascenso de la Casa Windsor, la abdicación de Eduardo VIII, así como lo que vivió el reinado durante las dos Guerras Mundiales.

Cubriendo una de las etapas más turbulentas en Reino Unido y generando la consolidación de la actual familia real.

The Crown temporada 5 (Netflix)

¿Cuándo se estrenará la precuela de The Crown en Netflix?

De momento, no hay muchos detalles de la producción de la precuela de The Crown en Netflix, pues apenas está en una etapa de planeación.

Si bien se espera el regreso de Peter Morgan, creador de The Crown en Netflix, aún se está negociando todo alrededor del elenco y el equipo de producción.

Conociendo los tiempos que se toma Netflix en la actualidad, es posible que no veamos nada concreto de esta precuela hasta dentro de un par de años.

Por lo que su estreno podría darse cerca del 2030, pues recordemos que de momento la plataforma de streaming está metida en otros proyectos, como el live action de One Piece.