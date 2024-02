Ya se conoce la fecha de estreno y otros detalles de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

A casi 30 años de la muerte de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, quien está condenada a cadena perpetua por el delito de asesinato, hará pública su versión sobre lo sucedido.

Esto sucederá a través de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

Una serie documental que se estrenará a unos meses de que Yolanda Saldívar, de 63 años de edad, sea elegible para obtener libertad condicional.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (Oxygen)

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them contará la versión de Yolanda Saldívar

Cuando Selena Quintanilla murió, en marzo de 1995, Yolanda Saldívar se desempeñaba como presidenta de su club de fans.

Según las investigaciones, Yolanda Saldívar asesinó a Selena en un hotel en Corpus Christi, Texas, cuando la cantante la confrontó por una malversación de fondos.

Sin embargo, en Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, la convicta asegura que las cosas no fueron así.

La serie documental incluye amplias entrevistas desde prisión, en las que Yolanda Saldívar detalla su relación laboral y amistad con Selena.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (Oxygen)

La producción también incluye los testimonios de familiares de Yolanda Saldívar, además de documentos y grabaciones nunca antes revelados.

En un esfuerzo por mostrar que hubo más en la tragedia de lo que se sabe.

Desde el día del asesinato y hasta la fecha, Yolanda Saldívar ha afirmado que el disparo con el que le quitó la vida a Selena fue accidental, pues nunca tuvo la intención de herirla.

De hecho, durante las negociaciones con la policía, después del asesinato de Selena y hasta la fecha, Yolanda Saldívar ha asegurado: “Quería acabar con mi vida, no con la de ella”.

“Mi familia ha reunido pruebas que muestran diferentes versiones de los eventos. Tenía miedo, conocía sus secretos, y creo que la gente merece saber la verdad”. Yolanda Saldívar

Así se le escucha decir a Yolanda Saldívar en el avance de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them que ya se difunde en televisión y redes sociales.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (Oxygen)

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them ya tiene fecha de estreno

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them es una serie documental que consta de dos capítulos y es producida por la cadena de televisión estadounidense Oxygen.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se estrenará en Estados Unidos el próximo sábado 17 de febrero y su segundo episodio saldrá al aire el domingo 18 de febrero.

Los episodios estarán disponibles para transmitirse en el servicio de streaming Peacock el día después de su emisión.

Desafortunadamente, esta plataforma no está disponible en México hasta la fecha, por lo que se desconoce cuándo podría transmitirse en este país el documental.