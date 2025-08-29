Los Derbez, una de las familias más populares de México regresan con la quinta temporada de De Viaje con los Derbez en Japón

De Viaje con los Derbez en Japón representaría la temporada más destacada de la serie familiar.

De Viaje con los Derbez en Japón sería la mejor temporada familiar

De Viaje con los Derbez en Japón regresa con una nueva temporada que busca seguir cautivando a los televidentes.

“Estuvo espectacular, Japón si fue una de las cosas más increíbles que he conocido en mi vida” expresó Aislinn Derbez.

En un encuentro con la prensa, Aislinn Derbez compartió su experiencia tras de De viaje con los Derbez en Japón, resultando que fue un viaje espectacular.

Aislinn Derbez también detallo que en esta temporada habrá más aventuras y locuras por parte de sus hermanos José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez.

La actriz, quien se encuentra emocionada por el resultado de De Viaje con los Derbez en Japón apostó que este viaje fue uno de los favoritos.

“Yo creo que es de mis lugares favoritos que hemos visitado en todas las temporadas” comentó Aislinn Derbez.

De Viaje con los Derbez en Japón llega a Amazon Prime Video el próximo 26 de septiembre 2025, y volverá a seguir las aventuras de Los Derbez.

Los Derbez se adentrarán a conocer una nueva cultura lejos de México, pero sin perder el característico humor que los distingue como familia.

De viaje con los Derbez (Instagram/@deviajeconlosderbez)

¿Cuántas temporadas disponibles hay de De Viaje con los Derbez?

De Viaje con los Derbez, serie de Amazon Prime Video cuenta con cuatro temporadas estrenadas hasta el momento:

Temporada 1: El viaje inicial de la familia Derbez por Marruecos (2019)

Temporada 2: Los Derbez viajan al noroeste de Estados Unidos (2021)

Temporada 3: Los Derbez viajan a Jamaica (2023)

Temporada 4: Los Derbez se aventuran al polar ártico en Finlandia (2023)

De Viaje con los Derbez en Japón se anunció recientemente revelando el tráiler oficial de su quinta temporada.

En esta nueva aventura, Eugenio Derbez convoca a toda su familia para vivir una experiencia única entre templos y tradiciones ancestrales.