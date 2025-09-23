Tras darse a conocer la profecía de El Rapto en redes sociales, mucha gente se acordó de The Leftovers, una serie de HBO Max que trata un tema similar.

Aunque The Leftovers de HBO Max salió en 2014, su trama presenta una idea parecida a la profecía de El Rapto, aunque con algunas diferencias puntuales.

The Leftovers (Warner Bros.)

¿De qué trata The Leftovers?

The Leftovers de HBO Max, nos presenta una historia donde el mundo vio la desaparición del 2% de su población de manera inesperada, parecido a la profecía de El Rapto.

En The Leftovers de HBO Max, esta desaparición es conocida como “La Partida”, donde personas (e incluso animales) de todos los países, estratos sociales y creencias se esfumaron.

La trama sigue al jefe de policía Kevin Garvey Jr., quien debe de lidiar con una familia disfuncional, al mismo tiempo que ve al mundo desmoronarse por “La Partida”.

Pues tras lo sucedido los gobiernos entraron en caos, sin mencionar que se crearon varias sectas alrededor del evento, debido a las múltiples interpretaciones de este.

Por si esto fuera poco, conforme avanzan los episodios la sombra de “El Fin del Mundo” se comienza a proyectar sobre los protagonistas.

The Leftovers (Warner Bros.)

The Leftovers tiene varias diferencias con la profecía de El Rapto

Aunque parece que The Leftovers toma mucha inspiración de la profecía de El Rapto, la misma serie trata de desmarcarse de esta en varios pasajes.

Mientras que en la profecía de El Rapto establece que los creyentes desaparecerán para ascender al cielo; en The Leftovers no hay un común denominador.

Personas de todas las religiones y animales desaparecen de manera espotanea; además uno de los personajes (un reverendo) menciona que “La Partida” no tiene que ver con “El Rapto”.

Otra cosa es que la profecía señala que después de “El Rapto” sucederá la llegada de los demonios y el fin del mundo como lo conocemos.

Mientras que la serie de HBO Max, aunque maneja el tema del apocalipsis, en realidad todos los problemas son derivados de los humanos, no de demonios.