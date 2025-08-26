Una mala noticia para todos los fans de las producciones de Warner Bros., HBO Max sube de precio en México en todos sus planes.

El anuncio de HBO Max sube de precio en México se dio el martes 26 de agosto de 2025 y se hará efectivo en un mes, el 26 de septiembre.

Nuevo precio de los planes de HBO Max en México

A continuación, te damos el precio actualizado de los planes de HBO Max en México a partir del 26 de septiembre:

Tanto en suscripciones mensuales como anuales.

HBO Max (HBO)

Precio de la suscripción mensual de HBO Max a partir del 26 de septiembre:

Básico con anuncios - 149 pesos al mes

Estándar - 239 pesos al mes

Platino - 299 pesos al mes

Precio de la suscripción anual de HBO Max a partir del 26 de septiembre:

Básico con anuncios - Mil 429 pesos (119 pesos al mes)

Estándar - 2 mil 148 pesos (179 pesos al mes)

Platino - 2 mil 868 pesos (239 pesos al mes)

Quienes tengan la suscripción con la promoción del 50% de descuento, esta se mantendrá activa en cualquiera de los planes que la tengan activa.

Aunque tendrá un ajuste debido a la subida de precios, estos suscriptores recibirán un anuncio señalando cuál será el nuevo costo de su suscripción a mitad de precio.

Precio HBO Max en México (Especial)

No habrá otro ajuste del precio de HBO Max en México en 2025

Otra cosa que se mencionó acerca del precio de HBO Max en México, es que no habrá otro ajuste por parte de la plataforma en lo que resta del año.

La subida de precio de HBO Max en México del 26 de septiembre será la única que se aplicará en nuestra región, según palabras de la misma plataforma.

Aunque no hay detalles si habrá otro ajuste en 2026 , tomando en cuenta que la última vez que HBO Max subió de precio fue en 2023.

Quienes no quieran continuar con la plataforma debido al aumento de precio tienen hasta antes del 26 de septiembre para cancelar su cuenta.

De lo contrario, tendrán que pagar un mes (por lo menos) del servicio con el ajuste de precio anteriormente mencionado.