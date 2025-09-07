¿De qué trata Task? Esta miniserie será transmitida en HBO Max con Mark Ruffalo, el 7 de septiembre.

Task es la nueva serie de crimen y suspenso protagonizada por Mark Ruffalo de 57 años de edad, cuyo estreno está programado en HBO Max para este 7 de septiembre.

Si bien Task pertenece al género de series sobre crímenes y suspenso con policías y criminales, tiene giros inesperados y adictivos.

Mark Ruffalo es el protagonista de Task, la nueva serie de Brad Inglesby tras su éxito con Mare of East Town que se estrenará en HBO Max este 7 de septiembre.

Task cuenta la historia desde dos perspectivas: la de un agente del FBI llamado Tom Brandis, quien debe formar un grupo para investigar robos e invasiones de casas.

La segunda es desde el punto de vista de Robbie, un padre de familia que trabaja como recolector de basura pero de noche, es parte de la banda de criminales a los que el FBI persigue.

Si bien Task es una serie criminal, también toca temas sensibles como la culpa, familia, duelo, el trauma y la desigualdad de clases.

Pues lo que te hace engancharte a Task es sin duda alguna la historia de cada uno de los personajes que conmueven y te ponen a pensar que harías en su lugar.

De esta forma se estrenará Task en HBO Max

Tal y como se reveló, Task es la nueva serie criminal y de suspenso que llegará a HBO Max el próximo 7 de septiembre.

El estreno de Task en las plataformas de HBO Max llega el 7 de septiembre en punto de las 7:00 pm en México.

Task estrenará un capítulo por semana a partir del 7 de septiembre y hasta el 19 de octubre en HBO Max.