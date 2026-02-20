Netflix estrena episodio póstumo de Eric Dane en Famous Last Words

La famosa plataforma de streaming Netflix estrenó el episodio póstumo de Eric Dane en Famous Last Words.

La entrevista exclusiva para Netflix que Eric Dane dejó con sus últimas palabras antes de su lamentable muerte el 19 de febrero de 2026, tras una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica.

Eric Dane dedica episodio Famous Last Words para sus dos hijas

Las últimas palabras de Eric Dane en el episodio póstumo para Famous Last Words de Netflix son más que nostalgia, pues esta entrevista lleva dedicatoria especial para sus dos hijas, Billie y Geraldine, de 15 y 13 años respectivamente.

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad?”. Eric Dane

Mensaje en el que Eric Dane aseguró haber aprendido de su enfermedad, sobre la vida y cómo vivirla “vive ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo”

Acá el mensaje de Eric Dane para sus hijas con sus últimas palabras para Famous Last Words de Netflix:

Eric Dane confiesa haber obtenido la paz pese a los retos de la vida

Durante la última entrevista de Eric Dane en Famous Last Words de Netflix, misma que grabó en noviembre de 2025, el actor confesó haber obtenido la paz pese a los retos de la vida.

Pues en un momento de reflexión Eric Dane expresó haber visto su vida con franqueza y compasión tras haber pasado por varios retos como las drogas, el amor y su propia enfermedad.

Mismos aprendizajes que le hicieron identificarse a Eric Dane desde ser un hombre distante y solitario, como también “resistente, persistente, sensible y empático” , y por lo que no había razón para ser feliz, además de haber ganado la paz que necesitaba.