Eric Dane, actor que apareció en la serie de Grey’s Anatomy, reveló que sufre esclerosis; por lo que te damos detalles de McSteamy como:

¿Quién es Eric Dane?

Eric William Dane, mejor conocido como Eric Dane, es un actor estadounidense, reconocido por su icónico papel como el Dr. Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en la serie Grey’s Anatomy.

El personaje de Eric Dane se destacó por su carisma, su atractivo físico, su vida personal y profesional, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia durante varias temporadas.

¿Qué edad tiene Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972, por lo que actualmente, el actor de Grey’s Anatomy tiene 52 años de edad.

¿Eric Dane tiene pareja?

De 2004 a 2018, Eric Dane estuvo casado con Rebecca Gayheart; actualmente no se le conoce otra pareja.

¿Qué signo zodiacal es Eric Dane?

Al haber nacido un 9 de noviembre, Eric Dane pertenece al signo zodiacal de Escorpio; uno de los tres signos zodiacales relacionados con el elemento agua.

Los Escorpio, como signo de agua, son individuos con una conexión emocional e intuitiva que les otorga una gran sensibilidad.

Las personas del signo de Escorpio como Eric Dane, se distinguen por tener una intensidad y profundidad que hacen no conformarse con poco.

Son apasionados, tenaces con un aura de misterio y aunque tienden al ser reservados, esto los hace ser atractivos y misteriosos.

¿Eric Dane tiene hijos?

De su matrimonio con Rebecca Gayheart, Eric Dane tuvo dos hijas: Billie Beatrice nacida en 2010, y Georgia Geraldine nacida en 2010.

¿Qué estudió Eric Dane?

Se sabe que Eric Dane, recordado por su papel en Grey’s Anatomy, estudió en el Sequoia High School en Redwood City entre 1987 y 1990.

También cursó estudios en el San Mateo High School entre 1990 y 1991, donde se graduó: se sabe que ahí fue atleta formando parte del equipo universitario de waterpolo Boy’s Varsity.

Sin embargo, Eric Dane decidió explorar su faceta como actor después de tener un papel en la obra de teatro en el instituto.

¿En qué ha trabajado Eric Dane?

Más allá de su memorable participación en Grey’s Anatomy, la trayectoria de Dane abarca producciones tanto en cine como en televisión.

Lo cual ha hecho que demuestre su versatilidad en roles que incluyen películas y series como:

Wedding Wars (2006)

X-Men: The Last Stand (2006)

Marley & Me (2008)

Burlesque (2010)

Valentine’s Day (2010)

Renegade (1992)

The Wonder Years (1993)

Charmed (2003 - 2004)

Grey’s Anatomy (2006 - 2012, 2021)

The Last Ship (2014 - 2018)

Euphoria (2019 - presente)

Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy revela que sufre esclerosis

En 2025 Eric Dane hizo pública su condición de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA.

La esclerosis lateral amiotrófica como la que padece Eric Dane, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal.

Es decir las que controlan el movimiento de los músculos para caminar, hablar, comer y respirar.

A medida que la enfermedad avanza, las neuronas motoras mueren y provocan debilidad muscular, atrofia y, finalmente, parálisis; la ELA no afecta la capacidad de pensar, ver, oír o sentir.