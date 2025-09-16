La plataforma de streaming HBO Max ha hecho oficial el estreno de la película de Superman a su catálogo.

Por lo que para los fans de DC que ya no se pueden esperar para verla, les tenemos ya la fecha oficial de Superman en HBO Max.

Esta es la fecha oficial para el estreno de Superman en HBO Max

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming HBO Max ya relevó para todos aquellos que no pueden esperar por verla, la fecha oficial de estreno para la película de Superman, por lo que la película del Hombre de Acero se podrá ver a partir del:

Próximo viernes 19 de septiembre 2025

¡Mira para arriba! 🟥 #Superman llega a HBO Max este 19 de Septiembre. pic.twitter.com/7zl1CqjXkW — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 16, 2025

Superman también tendrá su estreno en el canal de HBO

Si eres de los que cuentan con servicio de televisión por cable o paga, también podrás ver el estreno de Superman.

La película del Hombre de Acero, Superman podrá verse el sábado 20 de septiembre de 2025, el horario dependerá de tu zona horaria, te recomendamos checar tu cartelera en tu televisión.

¿De qué trata Superman, la película con estreno en HBO Max?

Superman es una película reinicio del Universo DC que centra su trama en los orígenes del superhéroe.

Película en la que veremos a Clark Kent buscar equilibrar su herencia kryptoniana con su educación humana.

Así como el nacimiento del héroe, para convertirse en el Hombre de Acero en un mundo que ha perdido la fe en la bondad.

Lo que llevará a Superman ha enfrentarse a la maldad del mundo para no solo defenderlos, sino demostrar que él representa la verdad, la justicia y la esperanza.

La película de Superman que pronto se estrena en la plataforma de streaming en HBO Max cuenta con un elenco estelar encabezado por:

David Corenswet (31 años de edad) como Clark Kent / Superman.

Rachel Brosnahan (34 años de edad) como Lois Lane.

Nicholas Hoult (35 años de edad) como Lex Luthor.

Isabela Merced (23 años de edad) como Hawkgirl.

Edi Gathegi (46 años de edad) como Mister Terrific.

Nathan Fillion (54 años de edad) como Green Lantern Guy Gardner.

Skyler Gisondo (28 años de edad) como Jimmy Olsen.

María Gabriela de Faría (32 años de edad) como The Engineer.