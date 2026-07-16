La Critics Choice Association (CCA) ha dado a conocer a los nominados a los Critics Choice Super Awards 2026 a los mejores del cine y televisión de acción, superhéroes y terror.

Este año, Superman lidera la lista de nominados al cine en los Critics Choice Super Awards 2026 con 6 menciones.

Mientras que en la televisión, la temporada final de The Boys encabeza la lista con 5 nominaciones en los Critics Choice Super Awards 2026.

El anuncio de ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026 será el próximo jueves 6 de agosto.

Lista completa por categorías en cine y TV de los nominados de Critics Choice Super Awards 2026

Conoce a todos los nominados con la lista completa por categorías en cine y TV de los Critics Choice Super Awards 2026.

Critics Choice Super Awards 2026: Nominados en cine

Esta es la lista completa por categorías de los nominados a lo Critics Choice Super Awards 2026 en cine:

Mejor película de superhéroes

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (Crunchyroll/Sony Pictures)

“Exit 8” (Neon)

“The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)

“Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)

“Mortal Kombat II” (Warner Bros.)

“Supergirl” (Warner Bros.)

“Superman” (Warner Bros.)

Superman (Warner Bros. Pictures)

Mejor actor en una película de superhéroes

David Corenswet – “Superman” (Warner Bros.)

Nicholas Galitzine – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)

Edi Gathegi – “Superman” (Warner Bros.)

Nicholas Hoult – “Superman” (Warner Bros.)

Kazunari Ninomiya – “Exit 8” (Neon)

Pedro Pascal – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)

Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos (Disney)

Mejor actriz en una película de superhéroes

Milly Alcock – “Supergirl” (Warner Bros.)

Rachel Brosnahan – “Superman” (Warner Bros.)

Julia Garner – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)

Vanessa Kirby – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)

Camila Mendes – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)

Adeline Rudolph – “Mortal Kombat II” (Warner Bros.)

Supergirl (Warner Bros.)

Mejor película de acción

“The Furious” (Lionsgate)

“Mike & Nick & Nick & Alice” (20th Century Studios/Hulu)

“Motor City” (Independent Film Company)

“The Naked Gun” (Paramount Pictures)

“Normal” (Magnolia Pictures)

“The Rip” (Netflix)

“Sisu: Road to Revenge” (Sony Pictures/Screen Gems)

The Naked Gun, película con Liam Neeson (Paramount Pictures)

Mejor actor en una película de acción

Matt Damon – “The Rip” (Netflix)

Taron Egerton – “Apex” (Netflix)

Xie Miao – “The Furious” (Lionsgate)

Bob Odenkirk – “Normal” (Magnolia Pictures)

Alan Ritchson – “Motor City” (RLJE Films)

Joe Taslim – “The Furious” (Lionsgate)

Jorma Tommila – “Sisu: Road to Revenge” (Sony Pictures/Screen Gems)

Matt Damon (REUTERS / Mario Anzuoni)

Mejor actriz en una película de acción

Pamela Anderson – “The Naked Gun” (Paramount Pictures)

Priyanka Chopra Jonas – “The Bluff” (Prime Video)

Eiza González – “Mike & Nick & Nick & Alice” (20th Century Studios/Hulu)

Akari Takaishi – “Ghost Killer” (distributor to confirm)

Charlize Theron – “Apex” (Netflix)

Samara Weaving – “Over Your Dead Body” (Independent Film Company)

Maddie Ziegler – “Pretty Lethal” (Prime Video)

Charlize Theron (@charlizeafrica)

Mejor película de terror

“28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)

“Backrooms” (A24)

“The Long Walk” (Lionsgate)

“Obsession” (Focus Features)

“Send Help” (20th Century Studios)

“Weapons” (Warner Bros.)

Weapons (New Line Cinema)

Mejor actor en una película de terror

Josh Brolin – “Weapons” (Warner Bros.)

Chiwetel Ejiofor – “Backrooms” (A24)

Ralph Fiennes – “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)

Michael Johnston – “Obsession” (Focus Features)

David Jonsson – “The Long Walk” (Lionsgate)

Jack O’Connell – “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)

Adam Scott – “Hokum” (Prime Video)

Ralph Fiennes 28 años después: El Templo de los Huesos (Sony Pictures)

Mejor actriz en una película de terror

Alison Brie – “Together” (Neon)

Jessie Buckley – “The Bride!” (Warner Bros.)

Amy Madigan – “Weapons” (Warner Bros.)

Rachel McAdams – “Send Help” (20th Century Studios)

Inde Navarrette – “Obsession” (Focus Features)

Renate Reinsve – “Backrooms” (A24)

Amy Madigan en Weapons (Internet)

La mejor película de ciencia ficción/fantasía

“Bugonia” (Focus Features)

“Disclosure Day” (Universal Pictures)

“Frankenstein” (Netflix)

“Good Luck, Have Fun, Don’t Die” (Briarcliff Entertainment)

“I Love Boosters” (Neon)

“Predator: Badlands” (20th Century Studios)

“Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)

Frankenstein de Guillermo del Toro (Netflix )

Mejor actor en una película de ciencia ficción/fantasía

Jacob Elordi – “Frankenstein” (Netflix)

Ryan Gosling – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)

Matt Johnson – “Nirvanna the Band the Show the Movie” (Neon)

James Ortiz – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)

Jesse Plemons – “Bugonia” (Focus Features)

Sam Rockwell – “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” (Briarcliff Entertainment)

Jacob Elordi (@jacobelordi / Instagram)

Mejor actriz en una película de ciencia ficción/fantasía

Emily Blunt – “Disclosure Day” (Universal Pictures)

Oona Chaplin – “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)

Elle Fanning – “Predator: Badlands” (20th Century Studios)

Sandra Hüller – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)

Keke Palmer – “I Love Boosters” (Neon)

Emma Stone – “Bugonia” (Focus Features)

Emily Blunt (Jordan Strauss / Invision/AP)

Mejor villano en una película

Oona Chaplin – “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)

Nicholas Hoult – “Superman” (Warner Bros.)

Michael Johnston – “Obsession” (Focus Features)

Jared Leto – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)

Amy Madigan – “Weapons” (Warner Bros.)

Nicholas Hoult Superman (Warner Bros. Pictures)

Critics Choice Super Awards 2026: Nominados en TV

La lista completa por categorías de los nominados a lo Critics Choice Super Awards 2026 en TV es:

La mejor serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión

“9-1-1: Nashville” (ABC)

“Boston Blue” (CBS)

“Dark Winds” (AMC/AMC+)

“High Potential” (ABC)

“Hijack” (Apple TV)

“The Lowdown” (FX)

“Task” (HBO Max)

“Tracker” (CBS)

9-1-1: Nashville (Disney+)

Mejor actor en una serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión

Sterling K. Brown – “Paradise” (Hulu)

Idris Elba – “Hijack” (Apple TV)

Ethan Hawke – “The Lowdown” (FX)

Zahn McClarnon – “Dark Winds” (AMC)

Mark Ruffalo – “Task” (HBO Max)

Scott Speedman – “R.J. Decker” (ABC)

Mejor actriz en una serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión

Angela Bassett – “9-1-1” (ABC)

Julianne Nicholson – “Paradise” (Hulu)

Kaitlin Olson – “High Potential” (ABC)

Gloria Reuben – “Boston Blue” (CBS)

Octavia Spencer – “Ride or Die” (Prime Video)

Hannah Waddingham – “Ride or Die” (Prime Video)

Mejor serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión

“The Boys” (Prime Video)

“Daredevil: Born Again” (Disney+)

“Fallout” (Prime Video)

“Gen V” (Prime Video)

“Invincible” (Prime Video)

“Peacemaker” (HBO Max)

“Spider-Noir” (Prime Video)

“Wonder Man” (Disney+)

The Boys (Prime Video)

Mejor actor en una serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión

Yahya Abdul-Mateen II – “Wonder Man” (Disney+)

Nicolas Cage – “Spider-Noir” (Prime Video)

John Cena – “Peacemaker” (HBO Max)

Walton Goggins – “Fallout” (Prime Video)

Hamish Linklater – “Gen V” (Prime Video)

Antony Starr – “The Boys” (Prime Video)

Antony Starr como Homelander de The Boys (@toni.starr / Instagram)

Mejor actriz en una serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión

Danielle Brooks – “Peacemaker” (HBO Max)

Valorie Curry – “The Boys” (Prime Video)

Colby Minifie – “The Boys” (Prime Video)

Annabel O’Hagan – “Fallout” (Prime Video)

Jaz Sinclair – “Gen V” (Prime Video)

Deborah Ann Woll – “Daredevil: Born Again” (Disney+)

Mejor serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión

“The Beauty” (FX)

“The Boroughs” (Netflix)

“Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)

“Dexter: Resurrection” (Paramount+)

“Ghosts” (CBS)

“IT: Welcome to Derry” (HBO Max)

“Wednesday” (Netflix)

“Widow’s Bay” (Apple TV)

Mejor actor en una serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión

Michael Chernus – “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)

Michael C. Hall – “Dexter: Resurrection” (Paramount+)

Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)

Alfred Molina – “The Boroughs” (Netflix)

Harold Perrineau – “From” (MGM+)

Matthew Rhys – “Widow’s Bay” (Apple TV)

Mejor actriz en una serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión

Toni Collette – “Wayward” (Netflix)

Laurie Metcalf – “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)

Camila Morrone – “Something Very Bad Is Going to Happen” (Netflix)

Kate O’Flynn – “Widow’s Bay” (Apple TV)

Jenna Ortega – “Wednesday” (Netflix)

Taylour Paige – “IT: Welcome to Derry” (HBO Max)

Mejor serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión

“Alien: Earth” (FX)

“For All Mankind” (Apple TV)

“House of the Dragon” (HBO Max)

“A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)

“Paradise” (Hulu)

“Pluribus” (Apple TV)

“Silo” (Apple TV)

“Star Trek: Strange New Worlds” (Paramount+)

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

Mejor actor en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión

Dexter Sol Ansell – “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)

Sterling K. Brown – “Paradise” (Hulu)

Peter Claffey – “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)

Colin Farrell – “Sugar” (Apple TV)

Timothy Olyphant – “Alien: Earth” (FX)

Matt Smith – “House of the Dragon” (HBO Max)

Matt Smith – “House of the Dragon” (Especial )

Mejor actriz en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión

Elizabeth Banks – “The Miniature Wife” (Peacock)

Sydney Chandler – “Alien: Earth” (FX)

Emma D’Arcy – “House of the Dragon” (HBO Max)

Rebecca Ferguson – “Silo” (Apple TV)

Holly Hunter – “Star Trek: Starfleet Academy” (Paramount+)

Rhea Seehorn – “Pluribus” (Apple TV)

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

Mejor villano en una serie, serie limitada o película hecha para televisión