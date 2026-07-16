La Critics Choice Association (CCA) ha dado a conocer a los nominados a los Critics Choice Super Awards 2026 a los mejores del cine y televisión de acción, superhéroes y terror.
Este año, Superman lidera la lista de nominados al cine en los Critics Choice Super Awards 2026 con 6 menciones.
Mientras que en la televisión, la temporada final de The Boys encabeza la lista con 5 nominaciones en los Critics Choice Super Awards 2026.
El anuncio de ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026 será el próximo jueves 6 de agosto.
Lista completa por categorías en cine y TV de los nominados de Critics Choice Super Awards 2026
Conoce a todos los nominados con la lista completa por categorías en cine y TV de los Critics Choice Super Awards 2026.
Critics Choice Super Awards 2026: Nominados en cine
Esta es la lista completa por categorías de los nominados a lo Critics Choice Super Awards 2026 en cine:
Mejor película de superhéroes
- “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (Crunchyroll/Sony Pictures)
- “Exit 8” (Neon)
- “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
- “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
- “Mortal Kombat II” (Warner Bros.)
- “Supergirl” (Warner Bros.)
- “Superman” (Warner Bros.)
Mejor actor en una película de superhéroes
- David Corenswet – “Superman” (Warner Bros.)
- Nicholas Galitzine – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
- Edi Gathegi – “Superman” (Warner Bros.)
- Nicholas Hoult – “Superman” (Warner Bros.)
- Kazunari Ninomiya – “Exit 8” (Neon)
- Pedro Pascal – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
Mejor actriz en una película de superhéroes
- Milly Alcock – “Supergirl” (Warner Bros.)
- Rachel Brosnahan – “Superman” (Warner Bros.)
- Julia Garner – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
- Vanessa Kirby – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
- Camila Mendes – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
- Adeline Rudolph – “Mortal Kombat II” (Warner Bros.)
Mejor película de acción
- “The Furious” (Lionsgate)
- “Mike & Nick & Nick & Alice” (20th Century Studios/Hulu)
- “Motor City” (Independent Film Company)
- “The Naked Gun” (Paramount Pictures)
- “Normal” (Magnolia Pictures)
- “The Rip” (Netflix)
- “Sisu: Road to Revenge” (Sony Pictures/Screen Gems)
Mejor actor en una película de acción
- Matt Damon – “The Rip” (Netflix)
- Taron Egerton – “Apex” (Netflix)
- Xie Miao – “The Furious” (Lionsgate)
- Bob Odenkirk – “Normal” (Magnolia Pictures)
- Alan Ritchson – “Motor City” (RLJE Films)
- Joe Taslim – “The Furious” (Lionsgate)
- Jorma Tommila – “Sisu: Road to Revenge” (Sony Pictures/Screen Gems)
Mejor actriz en una película de acción
- Pamela Anderson – “The Naked Gun” (Paramount Pictures)
- Priyanka Chopra Jonas – “The Bluff” (Prime Video)
- Eiza González – “Mike & Nick & Nick & Alice” (20th Century Studios/Hulu)
- Akari Takaishi – “Ghost Killer” (distributor to confirm)
- Charlize Theron – “Apex” (Netflix)
- Samara Weaving – “Over Your Dead Body” (Independent Film Company)
- Maddie Ziegler – “Pretty Lethal” (Prime Video)
Mejor película de terror
- “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)
- “Backrooms” (A24)
- “The Long Walk” (Lionsgate)
- “Obsession” (Focus Features)
- “Send Help” (20th Century Studios)
- “Weapons” (Warner Bros.)
Mejor actor en una película de terror
- Josh Brolin – “Weapons” (Warner Bros.)
- Chiwetel Ejiofor – “Backrooms” (A24)
- Ralph Fiennes – “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)
- Michael Johnston – “Obsession” (Focus Features)
- David Jonsson – “The Long Walk” (Lionsgate)
- Jack O’Connell – “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)
- Adam Scott – “Hokum” (Prime Video)
Mejor actriz en una película de terror
- Alison Brie – “Together” (Neon)
- Jessie Buckley – “The Bride!” (Warner Bros.)
- Amy Madigan – “Weapons” (Warner Bros.)
- Rachel McAdams – “Send Help” (20th Century Studios)
- Inde Navarrette – “Obsession” (Focus Features)
- Renate Reinsve – “Backrooms” (A24)
La mejor película de ciencia ficción/fantasía
- “Bugonia” (Focus Features)
- “Disclosure Day” (Universal Pictures)
- “Frankenstein” (Netflix)
- “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” (Briarcliff Entertainment)
- “I Love Boosters” (Neon)
- “Predator: Badlands” (20th Century Studios)
- “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
Mejor actor en una película de ciencia ficción/fantasía
- Jacob Elordi – “Frankenstein” (Netflix)
- Ryan Gosling – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
- Matt Johnson – “Nirvanna the Band the Show the Movie” (Neon)
- James Ortiz – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
- Jesse Plemons – “Bugonia” (Focus Features)
- Sam Rockwell – “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” (Briarcliff Entertainment)
Mejor actriz en una película de ciencia ficción/fantasía
- Emily Blunt – “Disclosure Day” (Universal Pictures)
- Oona Chaplin – “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)
- Elle Fanning – “Predator: Badlands” (20th Century Studios)
- Sandra Hüller – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
- Keke Palmer – “I Love Boosters” (Neon)
- Emma Stone – “Bugonia” (Focus Features)
Mejor villano en una película
- Oona Chaplin – “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)
- Nicholas Hoult – “Superman” (Warner Bros.)
- Michael Johnston – “Obsession” (Focus Features)
- Jared Leto – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
- Amy Madigan – “Weapons” (Warner Bros.)
Critics Choice Super Awards 2026: Nominados en TV
La lista completa por categorías de los nominados a lo Critics Choice Super Awards 2026 en TV es:
La mejor serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión
- “9-1-1: Nashville” (ABC)
- “Boston Blue” (CBS)
- “Dark Winds” (AMC/AMC+)
- “High Potential” (ABC)
- “Hijack” (Apple TV)
- “The Lowdown” (FX)
- “Task” (HBO Max)
- “Tracker” (CBS)
Mejor actor en una serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión
- Sterling K. Brown – “Paradise” (Hulu)
- Idris Elba – “Hijack” (Apple TV)
- Ethan Hawke – “The Lowdown” (FX)
- Zahn McClarnon – “Dark Winds” (AMC)
- Mark Ruffalo – “Task” (HBO Max)
- Scott Speedman – “R.J. Decker” (ABC)
Mejor actriz en una serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión
- Angela Bassett – “9-1-1” (ABC)
- Julianne Nicholson – “Paradise” (Hulu)
- Kaitlin Olson – “High Potential” (ABC)
- Gloria Reuben – “Boston Blue” (CBS)
- Octavia Spencer – “Ride or Die” (Prime Video)
- Hannah Waddingham – “Ride or Die” (Prime Video)
Mejor serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión
- “The Boys” (Prime Video)
- “Daredevil: Born Again” (Disney+)
- “Fallout” (Prime Video)
- “Gen V” (Prime Video)
- “Invincible” (Prime Video)
- “Peacemaker” (HBO Max)
- “Spider-Noir” (Prime Video)
- “Wonder Man” (Disney+)
Mejor actor en una serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión
- Yahya Abdul-Mateen II – “Wonder Man” (Disney+)
- Nicolas Cage – “Spider-Noir” (Prime Video)
- John Cena – “Peacemaker” (HBO Max)
- Walton Goggins – “Fallout” (Prime Video)
- Hamish Linklater – “Gen V” (Prime Video)
- Antony Starr – “The Boys” (Prime Video)
Mejor actriz en una serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión
- Danielle Brooks – “Peacemaker” (HBO Max)
- Valorie Curry – “The Boys” (Prime Video)
- Colby Minifie – “The Boys” (Prime Video)
- Annabel O’Hagan – “Fallout” (Prime Video)
- Jaz Sinclair – “Gen V” (Prime Video)
- Deborah Ann Woll – “Daredevil: Born Again” (Disney+)
Mejor serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión
- “The Beauty” (FX)
- “The Boroughs” (Netflix)
- “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)
- “Dexter: Resurrection” (Paramount+)
- “Ghosts” (CBS)
- “IT: Welcome to Derry” (HBO Max)
- “Wednesday” (Netflix)
- “Widow’s Bay” (Apple TV)
Mejor actor en una serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión
- Michael Chernus – “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)
- Michael C. Hall – “Dexter: Resurrection” (Paramount+)
- Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)
- Alfred Molina – “The Boroughs” (Netflix)
- Harold Perrineau – “From” (MGM+)
- Matthew Rhys – “Widow’s Bay” (Apple TV)
Mejor actriz en una serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión
- Toni Collette – “Wayward” (Netflix)
- Laurie Metcalf – “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)
- Camila Morrone – “Something Very Bad Is Going to Happen” (Netflix)
- Kate O’Flynn – “Widow’s Bay” (Apple TV)
- Jenna Ortega – “Wednesday” (Netflix)
- Taylour Paige – “IT: Welcome to Derry” (HBO Max)
Mejor serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión
- “Alien: Earth” (FX)
- “For All Mankind” (Apple TV)
- “House of the Dragon” (HBO Max)
- “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)
- “Paradise” (Hulu)
- “Pluribus” (Apple TV)
- “Silo” (Apple TV)
- “Star Trek: Strange New Worlds” (Paramount+)
Mejor actor en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión
- Dexter Sol Ansell – “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)
- Sterling K. Brown – “Paradise” (Hulu)
- Peter Claffey – “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)
- Colin Farrell – “Sugar” (Apple TV)
- Timothy Olyphant – “Alien: Earth” (FX)
- Matt Smith – “House of the Dragon” (HBO Max)
Mejor actriz en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión
- Elizabeth Banks – “The Miniature Wife” (Peacock)
- Sydney Chandler – “Alien: Earth” (FX)
- Emma D’Arcy – “House of the Dragon” (HBO Max)
- Rebecca Ferguson – “Silo” (Apple TV)
- Holly Hunter – “Star Trek: Starfleet Academy” (Paramount+)
- Rhea Seehorn – “Pluribus” (Apple TV)
Mejor villano en una serie, serie limitada o película hecha para televisión
- Macaulay Culkin – “Fallout” (Prime Video)
- Peter Dinklage – “Dexter: Resurrection” (Paramount+)
- Paul Giamatti – “Star Trek: Starfleet Academy” (Paramount+)
- Brendan Gleeson – “Spider-Noir” (Prime Video)
- Ewan Mitchell – “House of the Dragon” (HBO Max)
- Antony Starr – “The Boys” (Prime Video)