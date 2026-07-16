La Critics Choice Association (CCA) ha dado a conocer a los nominados a los Critics Choice Super Awards 2026 a los mejores del cine y televisión de acción, superhéroes y terror.

Este año, Superman lidera la lista de nominados al cine en los Critics Choice Super Awards 2026 con 6 menciones.

Mientras que en la televisión, la temporada final de The Boys encabeza la lista con 5 nominaciones en los Critics Choice Super Awards 2026.

El anuncio de ganadores a los Critics Choice Super Awards 2026 será el próximo jueves 6 de agosto.

Lista completa por categorías en cine y TV de los nominados de Critics Choice Super Awards 2026

Conoce a todos los nominados con la lista completa por categorías en cine y TV de los Critics Choice Super Awards 2026.

Critics Choice Super Awards 2026: Nominados en cine

Esta es la lista completa por categorías de los nominados a lo Critics Choice Super Awards 2026 en cine:

Mejor película de superhéroes

  • “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (Crunchyroll/Sony Pictures)
  • “Exit 8” (Neon)
  • “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
  • “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
  • “Mortal Kombat II” (Warner Bros.)
  • “Supergirl” (Warner Bros.)
  • “Superman” (Warner Bros.)
James Gunn revela que eliminó una escena de Superman
Superman (Warner Bros. Pictures)

Mejor actor en una película de superhéroes

  • David Corenswet – “Superman” (Warner Bros.)
  • Nicholas Galitzine – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
  • Edi Gathegi – “Superman” (Warner Bros.)
  • Nicholas Hoult – “Superman” (Warner Bros.)
  • Kazunari Ninomiya – “Exit 8” (Neon)
  • Pedro Pascal – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos
Pedro Pascal en Los 4 Fantásticos (Disney)

Mejor actriz en una película de superhéroes

  • Milly Alcock – “Supergirl” (Warner Bros.)
  • Rachel Brosnahan – “Superman” (Warner Bros.)
  • Julia Garner – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
  • Vanessa Kirby – “The Fantastic Four: First Steps” (Walt Disney Studios/Marvel Studios)
  • Camila Mendes – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
  • Adeline Rudolph – “Mortal Kombat II” (Warner Bros.)
Supergirl
Supergirl (Warner Bros.)

Mejor película de acción

  • “The Furious” (Lionsgate)
  • “Mike & Nick & Nick & Alice” (20th Century Studios/Hulu)
  • “Motor City” (Independent Film Company)
  • “The Naked Gun” (Paramount Pictures)
  • “Normal” (Magnolia Pictures)
  • “The Rip” (Netflix)
  • “Sisu: Road to Revenge” (Sony Pictures/Screen Gems)
The Naked Gun, película con Liam Neeson
The Naked Gun, película con Liam Neeson (Paramount Pictures)

Mejor actor en una película de acción

  • Matt Damon – “The Rip” (Netflix)
  • Taron Egerton – “Apex” (Netflix)
  • Xie Miao – “The Furious” (Lionsgate)
  • Bob Odenkirk – “Normal” (Magnolia Pictures)
  • Alan Ritchson – “Motor City” (RLJE Films)
  • Joe Taslim – “The Furious” (Lionsgate)
  • Jorma Tommila – “Sisu: Road to Revenge” (Sony Pictures/Screen Gems)
Matt Damon
Matt Damon (REUTERS / Mario Anzuoni)

Mejor actriz en una película de acción

  • Pamela Anderson – “The Naked Gun” (Paramount Pictures)
  • Priyanka Chopra Jonas – “The Bluff” (Prime Video)
  • Eiza González – “Mike & Nick & Nick & Alice” (20th Century Studios/Hulu)
  • Akari Takaishi – “Ghost Killer” (distributor to confirm)
  • Charlize Theron – “Apex” (Netflix)
  • Samara Weaving – “Over Your Dead Body” (Independent Film Company)
  • Maddie Ziegler – “Pretty Lethal” (Prime Video)
Charlize Theron
Charlize Theron (@charlizeafrica)

Mejor película de terror

  • “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)
  • “Backrooms” (A24)
  • “The Long Walk” (Lionsgate)
  • “Obsession” (Focus Features)
  • “Send Help” (20th Century Studios)
  • “Weapons” (Warner Bros.)
Weapons, la nueva película del director de Barbarian
Weapons (New Line Cinema)

Mejor actor en una película de terror

  • Josh Brolin – “Weapons” (Warner Bros.)
  • Chiwetel Ejiofor – “Backrooms” (A24)
  • Ralph Fiennes – “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)
  • Michael Johnston – “Obsession” (Focus Features)
  • David Jonsson – “The Long Walk” (Lionsgate)
  • Jack O’Connell – “28 Years Later: The Bone Temple” (Sony Pictures)
  • Adam Scott – “Hokum” (Prime Video)
Ralph Fiennes protagoniza el tráiler de 28 años después: El Templo de los Huesos que ya reveló su fecha de estreno
Ralph Fiennes 28 años después: El Templo de los Huesos (Sony Pictures)

Mejor actriz en una película de terror

  • Alison Brie – “Together” (Neon)
  • Jessie Buckley – “The Bride!” (Warner Bros.)
  • Amy Madigan – “Weapons” (Warner Bros.)
  • Rachel McAdams – “Send Help” (20th Century Studios)
  • Inde Navarrette – “Obsession” (Focus Features)
  • Renate Reinsve – “Backrooms” (A24)
La tía Gladys, personaje de la película Weapons
Amy Madigan en Weapons (Internet)

La mejor película de ciencia ficción/fantasía

  • “Bugonia” (Focus Features)
  • “Disclosure Day” (Universal Pictures)
  • “Frankenstein” (Netflix)
  • “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” (Briarcliff Entertainment)
  • “I Love Boosters” (Neon)
  • “Predator: Badlands” (20th Century Studios)
  • “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro (Netflix )

Mejor actor en una película de ciencia ficción/fantasía

  • Jacob Elordi – “Frankenstein” (Netflix)
  • Ryan Gosling – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
  • Matt Johnson – “Nirvanna the Band the Show the Movie” (Neon)
  • James Ortiz – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
  • Jesse Plemons – “Bugonia” (Focus Features)
  • Sam Rockwell – “Good Luck, Have Fun, Don’t Die” (Briarcliff Entertainment)
Jacob Elordi
Jacob Elordi (@jacobelordi / Instagram)

Mejor actriz en una película de ciencia ficción/fantasía

  • Emily Blunt – “Disclosure Day” (Universal Pictures)
  • Oona Chaplin – “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)
  • Elle Fanning – “Predator: Badlands” (20th Century Studios)
  • Sandra Hüller – “Project Hail Mary” (Amazon MGM Studios)
  • Keke Palmer – “I Love Boosters” (Neon)
  • Emma Stone – “Bugonia” (Focus Features)
Emily Blunt llega a los Critics Choice Awards 2024.
Emily Blunt (Jordan Strauss / Invision/AP)

Mejor villano en una película

  • Oona Chaplin – “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios)
  • Nicholas Hoult – “Superman” (Warner Bros.)
  • Michael Johnston – “Obsession” (Focus Features)
  • Jared Leto – “Masters of the Universe” (Amazon MGM Studios)
  • Amy Madigan – “Weapons” (Warner Bros.)
Tráiler de Superman 2025 de James Gunn
Nicholas Hoult Superman (Warner Bros. Pictures)

Critics Choice Super Awards 2026: Nominados en TV

La lista completa por categorías de los nominados a lo Critics Choice Super Awards 2026 en TV es:

La mejor serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión

  • “9-1-1: Nashville” (ABC)
  • “Boston Blue” (CBS)
  • “Dark Winds” (AMC/AMC+)
  • “High Potential” (ABC)
  • “Hijack” (Apple TV)
  • “The Lowdown” (FX)
  • “Task” (HBO Max)
  • “Tracker” (CBS)
9-1-1: Nashville
9-1-1: Nashville (Disney+)

Mejor actor en una serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión

  • Sterling K. Brown – “Paradise” (Hulu)
  • Idris Elba – “Hijack” (Apple TV)
  • Ethan Hawke – “The Lowdown” (FX)
  • Zahn McClarnon – “Dark Winds” (AMC)
  • Mark Ruffalo – “Task” (HBO Max)
  • Scott Speedman – “R.J. Decker” (ABC)

Mejor actriz en una serie de acción, serie limitada o película hecha para televisión

  • Angela Bassett – “9-1-1” (ABC)
  • Julianne Nicholson – “Paradise” (Hulu)
  • Kaitlin Olson – “High Potential” (ABC)
  • Gloria Reuben – “Boston Blue” (CBS)
  • Octavia Spencer – “Ride or Die” (Prime Video)
  • Hannah Waddingham – “Ride or Die” (Prime Video)

Mejor serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión

  • “The Boys” (Prime Video)
  • “Daredevil: Born Again” (Disney+)
  • “Fallout” (Prime Video)
  • “Gen V” (Prime Video)
  • “Invincible” (Prime Video)
  • “Peacemaker” (HBO Max)
  • “Spider-Noir” (Prime Video)
  • “Wonder Man” (Disney+)
The Boys temporada final
The Boys (Prime Video)

Mejor actor en una serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión

  • Yahya Abdul-Mateen II – “Wonder Man” (Disney+)
  • Nicolas Cage – “Spider-Noir” (Prime Video)
  • John Cena – “Peacemaker” (HBO Max)
  • Walton Goggins – “Fallout” (Prime Video)
  • Hamish Linklater – “Gen V” (Prime Video)
  • Antony Starr – “The Boys” (Prime Video)
Antony Starr
Antony Starr como Homelander de The Boys (@toni.starr / Instagram)

Mejor actriz en una serie de superhéroes, serie limitada o película hecha para televisión

  • Danielle Brooks – “Peacemaker” (HBO Max)
  • Valorie Curry – “The Boys” (Prime Video)
  • Colby Minifie – “The Boys” (Prime Video)
  • Annabel O’Hagan – “Fallout” (Prime Video)
  • Jaz Sinclair – “Gen V” (Prime Video)
  • Deborah Ann Woll – “Daredevil: Born Again” (Disney+)

Mejor serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión

  • “The Beauty” (FX)
  • “The Boroughs” (Netflix)
  • “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)
  • “Dexter: Resurrection” (Paramount+)
  • “Ghosts” (CBS)
  • “IT: Welcome to Derry” (HBO Max)
  • “Wednesday” (Netflix)
  • “Widow’s Bay” (Apple TV)

Mejor actor en una serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión

  • Michael Chernus – “Devil in Disguise: John Wayne Gacy” (Peacock)
  • Michael C. Hall – “Dexter: Resurrection” (Paramount+)
  • Charlie Hunnam – “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)
  • Alfred Molina – “The Boroughs” (Netflix)
  • Harold Perrineau – “From” (MGM+)
  • Matthew Rhys – “Widow’s Bay” (Apple TV)

Mejor actriz en una serie de terror, serie limitada o película hecha para televisión

  • Toni Collette – “Wayward” (Netflix)
  • Laurie Metcalf – “Monster: The Ed Gein Story” (Netflix)
  • Camila Morrone – “Something Very Bad Is Going to Happen” (Netflix)
  • Kate O’Flynn – “Widow’s Bay” (Apple TV)
  • Jenna Ortega – “Wednesday” (Netflix)
  • Taylour Paige – “IT: Welcome to Derry” (HBO Max)

Mejor serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión

  • “Alien: Earth” (FX)
  • “For All Mankind” (Apple TV)
  • “House of the Dragon” (HBO Max)
  • “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)
  • “Paradise” (Hulu)
  • “Pluribus” (Apple TV)
  • “Silo” (Apple TV)
  • “Star Trek: Strange New Worlds” (Paramount+)
House of the Dragon Temporada 3
House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

Mejor actor en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión

  • Dexter Sol Ansell – “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)
  • Sterling K. Brown – “Paradise” (Hulu)
  • Peter Claffey – “A Knight of the Seven Kingdoms” (HBO Max)
  • Colin Farrell – “Sugar” (Apple TV)
  • Timothy Olyphant – “Alien: Earth” (FX)
  • Matt Smith – “House of the Dragon” (HBO Max)
House of the Dragon y los memes del capítulo 7
Matt Smith – “House of the Dragon” (Especial )

Mejor actriz en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o película hecha para televisión

  • Elizabeth Banks – “The Miniature Wife” (Peacock)
  • Sydney Chandler – “Alien: Earth” (FX)
  • Emma D’Arcy – “House of the Dragon” (HBO Max)
  • Rebecca Ferguson – “Silo” (Apple TV)
  • Holly Hunter – “Star Trek: Starfleet Academy” (Paramount+)
  • Rhea Seehorn – “Pluribus” (Apple TV)
House of the Dragon Temporada 3
House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

Mejor villano en una serie, serie limitada o película hecha para televisión

  • Macaulay Culkin – “Fallout” (Prime Video)
  • Peter Dinklage – “Dexter: Resurrection” (Paramount+)
  • Paul Giamatti – “Star Trek: Starfleet Academy” (Paramount+)
  • Brendan Gleeson – “Spider-Noir” (Prime Video)
  • Ewan Mitchell – “House of the Dragon” (HBO Max)
  • Antony Starr – “The Boys” (Prime Video)