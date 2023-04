Conductores de Hoy sacan sus traumas debatiendo sobre la vida privada de los famosos y el papel de la prensa al cubrir ciertos eventos.

Luego de la cobertura que se realizó del funeral de Julián Figueroa, se revivió el debate sobre el trabajo de la prensa y hasta que punto se debe respetar la vida privada de los famosos.

Durante el programa Hoy, se realizó un debate entre los conductores del matutino y algunos reporteros sobre los límites que deben de tener los medios de comunicación.

Los conductores de Hoy aprovecharon el momento para expresar su molestia por las diferentes notas que han realizado sobre ellos.

Tras la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia pidió privacidad por el difícil momento que está atravesando y señaló que el funeral se realizaría a puerta cerrada.

Es decir, sólo con la presencia de los familiares.

Pese a las declaraciones de Maribel Guardia, diversos reporteros se postraron en la casa de Maribel Guardia para conocer los detalles del funeral de Julián Figueroa.

La polémica aumentó cuando Mónica Castañeda se enfrentó a la hija de Olivia Collins, por lo que muchos se cuestionaron sobre los limites de los reporteros al tratar de cubrir los eventos.

En medio de la polémica, en el programa Hoy se abrió el debate con la participación de los conductores del matutino y miembros de la prensa.

Carlos Arenas -de 45 años de edad- fue el moderador mientras que los participantes fueron:

El debate empezó con Martha Figueroa, quien señaló que antes los periodistas sólo eran promotores de los famosos.

Pero esa situación cambió hace años y ahora las notas del mundo del espectáculo van más allá del trabajo.

Tania Rincón replicó al señalar que ya se comercializó la industria del espectáculo y ahora deja mucho dinero.

Además, consideró que hay un medio de comunicación que marca la línea y todos lo siguen y retoman su información.

En ese sentido, Tania Rincón consideró que con tal de conseguir un like, los medios son capaces de destazar a un famoso .

Este comentario calentó las cosas, ya que los reporteros consideraron que los famosos comparten su vida en redes, pero no quieren que los reporteros le pregunten sobre ello.

Galilea Montijo señaló que se encuentra a favor de las redes sociales porque ya no hay un intermediario entre el famoso y sus seguidores.

Pero consideró que es peligroso que un famoso comparta cada detalle de su vida, aunque entiende que a veces lo hacen para generar dinero.

Galilea Montijo destacó que anteriormente compartía un 40% de su vida, pero ahora solo el 20% porque con el tiempo se volvió más cerrada.

Ya que sabe lo que duele y ya sabe que lo que diga generará controversia.

Al calor de la conversación, Galilea Montijo pidió que la dejaran hablar , pues cuestionó cuando los medios ya se meten con lo que pasa dentro de la casa de los famosos.

Tania Rincón confesó que ella un día se tuvo que comunicar con el director de un medio de comunicación cuando publicaron presuntamente el salario que percibía.

Visiblemente molesta, Tania Rincón señaló que ese tipo de notas la ponían en riesgo , pues no era información confirmada y aun así se publicó.

Tania Rincón señaló que es responsabilidad de los medios confirmar sus notas y no publicarlas solo por tener más likes.

Además, Tania Rincón recriminó que ha sufrido violencia; ya que tras anunciar su divorcio en buenos términos, lo primero que le preguntaron es si había un tercero en discordia.

“Es violentísimo que yo salga y me pongas un micrófono, que no me dejes avanzar mi camioneta y me digas ‘si hay un tercero en discordia’ perdón eso es violentísimo aquí y en China”

Tania Rincón