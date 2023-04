Se volvió a presentar el debate en Hechos Meridiano, cuando se puso sobre la mesa la cobertura a la muerte de Julián Figueroa de 27 años de edad, el hijo de Maribel Guardia.

Y es que no solo fue el caos que se provocó cuando Mónica Castañeda fue agredida en plena cobertura afuera de la casa de Maribel Guardia -de 63 años de edad-.

Lo que los medios de espectáculos han hecho para informar sobre la muerte de Julián Figueroa ha dejado mal sabor de boca a algunos.

Uno de ellos fue Álvaro López Sordo -de quien se desconoce la edad- quien tachó de cruel la cobertura del mundo del espectáculo frente al duelo de la familia de Julián Figueroa.

Así es como se vivió el tenso momento en el que Mónica Castañeda -de 49 años de edad- prefirió callar, pero “su cara” la delataba frente a los argumentos de Álvaro López Sordo.

Luego de que se diera a conocer que Mónica Castañeda fue hasta agredida en su cobertura sobre Maribel Guardia y Julián Figueroa, dieron a conocer las primeras declaraciones de la familia.

Esto se vivió en Hechos Meridiano, el programa de TV Azteca, donde se volvió a armar el debate por la diferencia de opiniones de los colaboradores.

Como un breve contexto, en el programa se presentaron las primeras declaraciones que Maribel Guardia dio sobre la muerte de su hijo; esto a dos días de los tristes acontecimientos.

Y es que Christian Lara, la conductora del noticiero y quien tiene 41 años de edad, señaló que no es que Maribel Guardia tuviera obligación de salir a dar declaraciones.

Sin embargo, Álvaro López Sordo señaló que a su parecer sí la obligaron, y calificó esto como “cruel”.

En eso, Mónica Castañeda hizo un breve comentario apuntando “fue decisión de ella -Maribel Guardia-”, salir a dar declaraciones a la prensa.

Pero el comentarista deportivo le replicó diciendo que al tener a la prensa afuera de su casa se vio obligada.

“Álvaro- A mi me parece que es muy cruel que les hagan hablar en una situación así, a mí no me gusta.

Mónica- Fue decisión de ella.

Álvaro- Yo creo que al tener a los medios parados en su casa de cierta manera los obligan”.

Conversación entre Álvaro López Sordo y Mónica Noguera.