La final de La Casa de los Famosos México 2025 está por llegar y se podrá vivir en las salas del cine por Cinemex.

Tras darse la última eliminación de La Casa de los Famosos México 2025, integrantes de cuarto Día y Noche están totalmente en la final esperando llevarse el gran premio.

Final de La Casa de los Famosos México 2025 podrá verse en Cinemex

Las salas del cine se visten de gala, pues fans de La Casa de los Famosos México 2025 podrán vivir la final en Cinemex.

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2025? Ya son contados los días para que se de a conocer al ganador de la tercera temporada, pero antes habrá algunos detalles que conocer al respecto.

La conductora Galilea Montijo, informó que el miércoles 1 de octubre saldrá el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025 para luego comenzar del quinto al primero el domingo 5 de octubre.

Sin embargo, la conductora no dio a conocer a los habitantes de cuarto Día y Noche que la final se podrá vivir en las salas de cine mediante Cinemex, aunque la empresa ya lo anunció.

Cinemex informó a sus clientes que el 5 de octubre tendrán función especial en las salas de cine, debido a que se transmitirá la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Para que te programes, la duración será de 3 horas, distribuida por Vix y dirigida por Televisa.

El costo de los boletos para ver la final de La Casa de los Famosos México 2025 conducida por Galilea Montijo aún no ha sido revelado, pero se espera que tenga el mismo precio que la entrada convencional.