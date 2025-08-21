Estamos a unas horas del estreno de Peacemaker temporada 2 en HBO Max; con el regreso de John Cena a este multiverso en pantalla.

Por lo que acá te compartimos el calendario de capítulos y fecha de estreno de Peacemaker temporada 2 para que no se te pase.

'Peacemaker' (HBO Max)

Fecha y hora de estreno de Peacemaker temporada 2 en HBO Max

Peacemaker temporada 2 en HBO Max se estrenará este jueves 21 de agosto de 2025 a partir del siguiente horario en México:

Horario: 7:00 p.m (Centro de México)

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros.)

Calendario de capítulos de Peacemaker temporada 2 en HBO Max

Te compartimos el calendario de los 8 capítulos que tendrá Peacemaker temporada 2 por HBO Max:

Capítulo 1 “Los lazos que muelen”: 21 de agosto de 2025

Capítulo 2: 28 de agosto de 2025

Capítulo 3: 4 de septiembre de 2025

Capítulo 4: 11 de septiembre de 2025

Capítulo 5: 18 de septiembre de 2025

Capítulo 6: 25 de septiembre de 2025

Capítulo 7: 2 de octubre de 2025

Capítulo 8: 9 de octubre de 2025

Los capítulos de Peacemaker temporada 2 se estrenarán cada jueves a las 7:00 p.m hora del centro de México en la plataforma de HBO Max.

Calendario Peacemaker temporada 2 HBO Max (@hbomaxlat / Instagram)

Elenco de Peacemaker temporada 2 de HBO Max

Éste es el elenco que formará parte de Peacemaker temporada 2 en HBO Max; el cual contará con el regreso de viejos y nuevos personajes:

John Cena, de 48 años de edad, como Peacemaker

Danielle Brooks, de 36 años de edad, como Leota Adebayo

Freddie Stroma, de 38 años de edad, como Vigilante

Jennifer Holland, de 37 años de edad, como Emilia Harcourt

Steve Agee, de 56 años de edad, como John Economos

Robert Patrick, de 66 años de edad, como Auggie Smith

Frank Grillo, de 60 años de edad, como Rick Flag Sr

Tim Meadows, de 64 años de edad, como Langston Fleury

Sol Rodriguez, de 35 años de edad como Sasha