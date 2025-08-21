Estamos a unas horas del estreno de Peacemaker temporada 2 en HBO Max; con el regreso de John Cena a este multiverso en pantalla.

Por lo que acá te compartimos el calendario de capítulos y fecha de estreno de Peacemaker temporada 2 para que no se te pase.

'Peacemaker'
Fecha y hora de estreno de Peacemaker temporada 2 en HBO Max

Peacemaker temporada 2 en HBO Max se estrenará este jueves 21 de agosto de 2025 a partir del siguiente horario en México:

  • Horario: 7:00 p.m (Centro de México)
Peacemaker Temporada 2
Calendario de capítulos de Peacemaker temporada 2 en HBO Max

Te compartimos el calendario de los 8 capítulos que tendrá Peacemaker temporada 2 por HBO Max:

  • Capítulo 1 “Los lazos que muelen”: 21 de agosto de 2025
  • Capítulo 2: 28 de agosto de 2025
  • Capítulo 3: 4 de septiembre de 2025
  • Capítulo 4: 11 de septiembre de 2025
  • Capítulo 5: 18 de septiembre de 2025
  • Capítulo 6: 25 de septiembre de 2025
  • Capítulo 7: 2 de octubre de 2025
  • Capítulo 8: 9 de octubre de 2025

Los capítulos de Peacemaker temporada 2 se estrenarán cada jueves a las 7:00 p.m hora del centro de México en la plataforma de HBO Max.

Calendario Peacemaker temporada 2 HBO Max
Elenco de Peacemaker temporada 2 de HBO Max

Éste es el elenco que formará parte de Peacemaker temporada 2 en HBO Max; el cual contará con el regreso de viejos y nuevos personajes:

  • John Cena, de 48 años de edad, como Peacemaker
  • Danielle Brooks, de 36 años de edad, como Leota Adebayo
  • Freddie Stroma, de 38 años de edad, como Vigilante
  • Jennifer Holland, de 37 años de edad, como Emilia Harcourt
  • Steve Agee, de 56 años de edad, como John Economos
  • Robert Patrick, de 66 años de edad, como Auggie Smith
  • Frank Grillo, de 60 años de edad, como Rick Flag Sr
  • Tim Meadows, de 64 años de edad, como Langston Fleury
  • Sol Rodriguez, de 35 años de edad como Sasha
John Cena como 'Peacemaker'
