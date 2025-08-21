Estamos a unas horas del estreno de Peacemaker temporada 2 en HBO Max; con el regreso de John Cena a este multiverso en pantalla.
Por lo que acá te compartimos el calendario de capítulos y fecha de estreno de Peacemaker temporada 2 para que no se te pase.
Fecha y hora de estreno de Peacemaker temporada 2 en HBO Max
Peacemaker temporada 2 en HBO Max se estrenará este jueves 21 de agosto de 2025 a partir del siguiente horario en México:
- Horario: 7:00 p.m (Centro de México)
Calendario de capítulos de Peacemaker temporada 2 en HBO Max
Te compartimos el calendario de los 8 capítulos que tendrá Peacemaker temporada 2 por HBO Max:
- Capítulo 1 “Los lazos que muelen”: 21 de agosto de 2025
- Capítulo 2: 28 de agosto de 2025
- Capítulo 3: 4 de septiembre de 2025
- Capítulo 4: 11 de septiembre de 2025
- Capítulo 5: 18 de septiembre de 2025
- Capítulo 6: 25 de septiembre de 2025
- Capítulo 7: 2 de octubre de 2025
- Capítulo 8: 9 de octubre de 2025
Los capítulos de Peacemaker temporada 2 se estrenarán cada jueves a las 7:00 p.m hora del centro de México en la plataforma de HBO Max.
Elenco de Peacemaker temporada 2 de HBO Max
Éste es el elenco que formará parte de Peacemaker temporada 2 en HBO Max; el cual contará con el regreso de viejos y nuevos personajes:
- John Cena, de 48 años de edad, como Peacemaker
- Danielle Brooks, de 36 años de edad, como Leota Adebayo
- Freddie Stroma, de 38 años de edad, como Vigilante
- Jennifer Holland, de 37 años de edad, como Emilia Harcourt
- Steve Agee, de 56 años de edad, como John Economos
- Robert Patrick, de 66 años de edad, como Auggie Smith
- Frank Grillo, de 60 años de edad, como Rick Flag Sr
- Tim Meadows, de 64 años de edad, como Langston Fleury
- Sol Rodriguez, de 35 años de edad como Sasha