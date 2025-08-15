Peacemaker Temporada 2 de HBO Max y DC ya tiene su calificación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes y hasta el momento, se trata de la mejor serie del año.

Esto debido a que Peacemaker Temporada 2 sorprende con una calificación perfecta en todo sentido, nadie de la prensa se siente decepcionado del show del DCU.

¿Cuál es la calificación de Peacemaker Temporada 2 en Rotten Tomatoes?

Peacemaker Temporada 2 tiene una calificación de 100% en Rotten Tomatoes, siendo catalogada como la mejor serie de este 2025.

No solo es, con esta calificación en Rotten Tomatoes, Peacemaker Temporada 2 sería también la mejor serie de DC en toda su historia, superando incluso a El Pingüino de 2024.

Peacemaker Temporada 2 en Rotten Tomatoes (Especial)

Por si esto no fuera suficiente, igualmente se sitúa hasta arriba de las producciones hechas por James Gunn tanto en toda su carrera, como en DC.

Lo que demuestra, para bien o para mal, que el director es uno de los más efectivos en lo que se refiere a adaptaciones de cómics en general.

Eso sí, falta ver la calificación de los fans, así como el resto de las críticas, pues de momento el show solo tiene 34 reseñas.

Es posible que la calificación baje un poco cuando se tengan más reseñas de medios especializados.

¿Qué dicen de Peacemaker Temporada 2 en Rotten Tomatoes?

La crítica de Peacemaker Temporada 2 en Rotten Tomatoes está de acuerdo con que lo mejor de la serie es John Cena, quien hace un excelente trabajo como el antihéroe.

Además, celebran que Peacemaker Temporada 2 mantengan el estilo de la primera entrega; pero al mismo tiempo trate de evolucionar la trama en varios sentidos.

Alabando también el gran trabajo de James Gunn al frente de este proyecto, tanto en la dirección, como en la producción y puesta en escena.

Considerando en general como el primer producto real del DCU, que logra embonar con lo que ha construido el director en estos últimos años de su relación con DC.

Basada en el gran trabajo de John Cena, la segunda temporada de Peacemaker eleva su nivel ya alto con una mezcla bien jugada de corazón, locura y un águila pateadora de traseros. Empire Magazine

La segunda temporada de Peacemaker recupera todo lo que hizo que la primera temporada fuera tan especial, pero cuenta una historia completamente nueva con un giro multiversal sorprendentemente grandioso. Screen Rant

James Gunn demuestra una vez más que el Universo Cinematográfico de DC está en buenas manos. Su comprensión de este mundo y de los pasos necesarios para construir con éxito un universo cinematográfico es clara. FandomWire

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros)

Con información de Rotten Tomatoes.