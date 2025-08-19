Promoción Megacable: Paga un precio adicional y obtén Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix

Megacable tiene una promoción que no querrás dejar pasar, pues por un precio adicional podrías hacerte de las más populares plataformas de streaming, como Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix.

Así que presta atención que te traemos los detalles de cuánto más deberás pagar para obtener Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix con la promoción de Megacable.

Este es el precio adicional que deberás pagar para obtener Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix en la promoción de Megacable

Obtén las plataformas de streaming Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix en la super promoción de Megacable que tiene para sus clientes con un precio adicional a pagar y que te gustara, pues su costo es de:

Disney + estándar por solo $60 pesos adicionales al mes por 6 meses

Netflix con anuncios por solo $80 pesos adicionales al mes por 3 meses (si deseas una TV adicional podrás hacerlo por $50 pesos más

HBO Max con anuncios por $60 pesos adicionales al mes por 6 meses

Amazon prime gratis teniendo cualquier triple pack

Si quieres adquirir alguna de las ofertas en la promoción de Megacable con pago de precio adicional para obtener Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix tendrás todo el mes de agostos para hacerlo.

Pues la promoción de Megacable con pago de precio adicional para obtener Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video o Netflix será hasta el 31 de agosto de 2025.

Esto a través de la cuponera de promociones de Megacable de servicios adicionales por un costo preferencial que encontrarás en el siguiente link: https://megacable.com.mx/cuponera

Al entrar a la página, deberás seleccionar el cupón deseado, dar click el cual te transfiera a un chat de WhatsApp donde hablaras con un asesor el cual te activará el beneficio.