Peacemaker temporada 2 llega con una enorme expectativa entre los fans del universo DC, tras el éxito de la primera entrega y el estreno de Superman.

Nosotros ya vimos los primeros 5 capítulos de Peacemaker temporada 2, donde notamos que cuenta con una trama más íntima y elaborada.

Aunque, en ocasiones, se ahoga demasiado en el “estilo James Gunn”.

5 puntos de por qué Peacemaker temporada 2 es lo mejor de DC del año

Aquí te dejamos nuestros 5 puntos de por qué Peacemaker temporada 2 es lo mejor del año, y mantiene muy bien el empuje de la anterior entrega.

Peacemaker temporada 2 marca el verdadero reinicio de DC para bien y para mal La trama de Peacemaker temporada 2 es mejor que en la primera entrega Las actuaciones de Peacemaker temporada 2 valen mucho la pena La producción de Peacemaker temporada 2 es de gran calidad El estilo de James Gunn a veces ahoga a Peacemaker temporada 2

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros.)

Peacemaker temporada 2 marca el verdadero reinicio de DC para bien y para mal

Lo primero que hay que señalar es que Peacemaker temporada 2 marca el verdadero reinicio de DC para bien y para mal, pues en un primer momento puede confundir a los fans.

A diferencia de Superman, en esta serie James Gunn hace todos los ajustes necesarios para empatar la obra con el naciente DCU y separarla totalmente del DCEU.

A pesar de que la primera temporada es parte del “HamadaVerse”, son tales los ajustes que más que ser una continuación del anterior show, se toma más en cuenta los eventos de The Suicide Squad, también de James Gunn.

Sin embargo, el director logra armar bien su relato; fuera de una breve exposición, deja de poner énfasis en los cambios para centrarse en la historia que quiere contar, metiéndote de lleno ahora sí en el DCU.

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros.)

La trama de Peacemaker temporada 2 es mejor que en la primera entrega

La trama de Peacemaker temporada 2 es mejor que en la primera entrega, dejando un poco de lado las aventuras heróicas por algo más íntimo.

Vemos como todos los personajes tratan de reconstruir su vida tras lo eventos de la primera temporada, siendo Emilia Harcourt y Peacemaker los más afectados, enfrentando una crisis autodestructiva.

A esto se le suma la aparición de Rick Flag Sr., quien tiene cuentas pendientes con el antihéroe por lo sucedido en The Suicide Squad.

Sin olvidar que en plena introspección, Peacemaker se ve envuelto en un tema de realidades alternas.

En sí, la narrativa se vuelve más introspectiva, explorando el conflicto interno de Peacemaker: ¿Puede cambiar realmente? ¿Es posible redimirse cuando tu vida ha estado marcada por la violencia y el fanatismo?

Esta temporada brilla principalmente cuando se aleja del tono exclusivamente humorístico para adentrarse en terrenos más filosóficos y emocionales, sin perder de vista que es una adaptación de un cómic.

Peacemaker temporada 2 (Warner Bros)

Las actuaciones de Peacemaker temporada 2 valen mucho la pena

Más allá de la trama, las actuaciones de Peacemaker temporada 2 valen mucho la pena, son lo que sostienen el show realmente.

Sin lugar a dudas, quien se lleva las palmas es John Cena, quien nos da un Peacemaker alejado de la confianza e irreverencia de la primera entrega, alguien que duda de sí mismo y cuyos problemas lo llevan a evadir la realidad.

Junto a él tenemos a Jennifer Holland como Emilia Harcourt, quien también se muestra como un personaje roto y autodestructivo, encarnando la toxicidad en su estado puro, aunque en el fondo no quiere dañar a nadie.

Steve Agee como Economos igualmente hace un gran trabajo al debatirse entre su deber para con su trabajo en ARGUS, y su lealtad con sus amigos, siendo una especie de doble agente bastante divertido.

Frank Grillo también hace un papel excelente como Rick Flag Sr., estoico y al mismo tiempo consumido por la venganza, siendo el principal contrapeso y antagonista perfecto del show.

Si bien el resto del elenco hace un buen trabajo, en esta ocasión no destaca tanto, debido a que estos cuatro personajes se llevan todos los reflectores.

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros.)

La producción de Peacemaker temporada 2 es de gran calidad

Algo que se nota desde la primera escena, es que la producción de Peacemaker temporada 2 es de gran calidad, se ve mucho mejor que la anterior entrega.

La estética visual ha evolucionado. Se han utilizado nuevas técnicas de iluminación y efectos prácticos para representar la dimensión alterna.

Además de que se mejoró mucho el CGI de Eagly, quien ahora tiene más escenas e incluso cuenta con su propia subtrama, siento parte importante de la historia.

De igual manera las escenas de acción mantienen coreografías de gran nivel, siendo visualmente atractivas y crudas al mismo tiempo.

Y claro, la música es perfecta para la serie, siendo este ya un sello de James Gunn, contando con buenos temas originales, así como música licenciada.

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros.)

El estilo de James Gunn a veces ahoga a Peacemaker temporada 2

El único problema real del show es que el estilo de James Gunn a veces ahoga a Peacemaker temporada 2, yéndose por el chiste fácil como suele hacer el director.

Es decir, su constante necesidad de terminar o cortar escenas y diálogos de gran carga dramática con alguna broma fuera de lugar.

Además, abusa del lenguaje soez; si bien la serie está pensada para mayores de edad, en ocasiones las conversaciones se reducen a personajes tratando de decir la mayor cantidad de groserías.

Esto en ocasiones te saca de la serie y le quita peso a una trama muy bien elaborada, que en realidad no necesita de estos recursos para sobresalir.

Aún así, hay que reconocer que el director logra salir avante, pues se nota que este estilo encaja mejor en este proyecto que en otros como Superman.

Peacemaker Temporada 2 (Warner Bros)

¿Vale la pena Peacemaker temporada 2?

Si eres fan de DC y de su nuevo universo, Peacemaker temporada 2 vale totalmente la pena, por lo menos en los capítulos que hemos visto.

Peacemaker temporada 2 está mejor armada en varios sentidos, si se compara con el anterior bloque de capítulos.

Manteniendo su esencia, y al mismo tiempo dando pasos en la dirección correcta, los únicos inconvenientes son el quemado estilo de James Gunn y que crea un caos con la continuidad del DCU.

No, no es la mejor serie de DC; pero se queda muy cerca, siendo lo mejor que ha sacado esta franquicia en 2025.