Bárbara de Regil -de 38 años de edad- enfrentó a Bernardo Flores en Secretos de Parejas, la serie que puede verse en YouTube.

Canela TV compartió en cu canal de YouTube un fragmento del enfrentamiento entre Bárbara de Regil y Bernardo Flores en Secretos de Parejas.

La actriz acusó a Bernardo Flores de acosarla mientras tenía una dinámica donde intercambiaron parejas.

Bárbara de Regil y Bernardo Flores estaban en el jacuzzi, cuando el actor lanzó comentarios inapropiados contra su compañera en Secretos de Parejas.

“Bernardo a mí me dijo en la primera cena: ‘Yo a ustedes los respeto y no convivo con ustedes’ y cuando él llegó al jacuzzi, lo primero que me dijo fue: ¿’Ah, qué vamos a coger o qué?’ Siguió la plática”

Bárbara de Regil