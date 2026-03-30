La serie Euphoria de HBO calienta motores previo al estreno de la temporada 3 con nuevo tráiler que intriga aún más a los fans.

Con un vistazo en los personajes de Euphoria en el tráiler de la temporada 3, con grandes cambios en sus nuevas vidas, pues tal y como se había adelantado la serie da un salto temporal de 5 años en la historia.

Por lo que esta vez podemos ver a Rue lidiando entre la policía que la cuestiona, así como ella misma lo hace, pues se pregunta si debería regresar a casa y dejar de una vez por todas las drogas.

Mientras que la relación de Nate y Cassie evoluciona a una boda, tras una intriga entre su amiga Maddy y el novio de su amiga.

Sin embargo, los años pasan por lo que al parecer tras la traición, Maddy y Cassie volverán a coincidir como amigas, pero las cosas podrían no ser lo que parecen.

Mientras que Jules y Lexis parecen haber seguido con su vida, aunque volverán a tener que verse las caras y enfrentar cosas que aún no están en el pasado.

Asimismo, entre lo destacado del tráiler de Euphoria temporada 3 vemos a Eric Dane en su último papel antes de su muerte en febrero pasado.

Este es el elenco de Euphoria temporada 3

Euphoria temporada 3 trae de regreso en su elenco principal las actuaciones de:

Zendaya de 29 años

Hunter Schafer de 27 años

Eric Dane de 53 años

Jacob Elordi de 28 años

Sydney Sweeney de 28 años

Alexa Demie de 35 años

Maude Apatow de 28 años

Martha Kelly de 57 años

Chloe Cherry de 28 años

Adewale Akinnuoye-Agbaje de 58 años

Toby Wallace de 30 años

Colman Domingo de 56 años

Dominic Fike de 30 años

Nika King de 46 años

Alanna Ubach de 49 años

Rose Wilson, sin detalles de edad

Melvin “Bonez” Estes, sin detalles de edad

Daeg Faerch, sin detalles de edad

Paula Marshall, sin detalles de edad

Zak Steiner, sin detalles de edad

Marsha Gambles, sin detalles de edad

Euphoria revela el tráiler de su tercera temporada en HBO (HBO Max )

Mientras que el nuevo elenco que se integra a Euphoria temporada 3 será:

Sharon Stone de 67 años

Rosalía de 32 años

Danielle Deadwyler de 43 años

Marshawn Lynch de 39 años

Anna Van Patten de 26 años

Asante Blackk de 23 años

Bella Podaras de 21 años

Bill Bodner, sin detalles de edad

Cailyn Rice, sin detalles de edad

Christopher Ammanuel de 22 años

Christopher Grove, sin detalles de edad

Colleen Camp de 71 años

Darrell Britt-Gibson de 40 años

Eli Roth de 53 años

Gideon Adlon de 28 años

Hemky Madera de 47 años

Homer Gere de 25 años

Jack Topalian, sin detalles de edad

James Landry Hébert de 40 años

Jeff Wahlberg de 28 años

Jessica Blair Herman, sin detalles de edad

Justin Sintic, sin detalles de edad

Kadeem Hardison de 59 años

Kwame Patterson de 43 años

Madison Thompson de 25 años

Matthew Willig de 56 años

Meredith Mickelson de 26 años

Natasha Lyonne de 47 años

Priscilla Delgado de 23 años

Rebecca Pidgeon de 59 años

Sam Trammell de 56 años

Smilez sin detalles de edad

Trisha Paytas de 37 años

Tyler Lawrence Gray de 23 años

Vinnie Hacker de 23 años

Euphoria temporada 3 (Euphoria / HBO)

¿Cuándo se estrena Euphoria temporada 3 en HBO Max?

Euphoria temporada 3 ya tiene fecha para su gran final en la plataforma de streaming HBO Max en el mes de abril.

Por lo que el estreno de la serie Euphoria temporada 3 será el próximo domingo 12 de abril a las 7:00 pm por HBO Max, y con nuevos episodios disponibles semanalmente los domingos, con un total de 8 capítulos.