La serie Euphoria de HBO calienta motores previo al estreno de la temporada 3 con nuevo tráiler que intriga aún más a los fans.

Con un vistazo en los personajes de Euphoria en el tráiler de la temporada 3, con grandes cambios en sus nuevas vidas, pues tal y como se había adelantado la serie da un salto temporal de 5 años en la historia.

Por lo que esta vez podemos ver a Rue lidiando entre la policía que la cuestiona, así como ella misma lo hace, pues se pregunta si debería regresar a casa y dejar de una vez por todas las drogas.

Mientras que la relación de Nate y Cassie evoluciona a una boda, tras una intriga entre su amiga Maddy y el novio de su amiga.

Sin embargo, los años pasan por lo que al parecer tras la traición, Maddy y Cassie volverán a coincidir como amigas, pero las cosas podrían no ser lo que parecen.

Mientras que Jules y Lexis parecen haber seguido con su vida, aunque volverán a tener que verse las caras y enfrentar cosas que aún no están en el pasado.

Asimismo, entre lo destacado del tráiler de Euphoria temporada 3 vemos a Eric Dane en su último papel antes de su muerte en febrero pasado.

Este es el elenco de Euphoria temporada 3

Euphoria temporada 3 trae de regreso en su elenco principal las actuaciones de:

  • Zendaya de 29 años
  • Hunter Schafer de 27 años
  • Eric Dane de 53 años
  • Jacob Elordi de 28 años
  • Sydney Sweeney de 28 años
  • Alexa Demie de 35 años
  • Maude Apatow de 28 años
  • Martha Kelly de 57 años
  • Chloe Cherry de 28 años
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje de 58 años
  • Toby Wallace de 30 años
  • Colman Domingo de 56 años
  • Dominic Fike de 30 años
  • Nika King de 46 años
  • Alanna Ubach de 49 años
  • Rose Wilson, sin detalles de edad
  • Melvin “Bonez” Estes, sin detalles de edad
  • Daeg Faerch, sin detalles de edad
  • Paula Marshall, sin detalles de edad
  • Zak Steiner, sin detalles de edad
  • Marsha Gambles, sin detalles de edad
Euphoria revela el tráiler de su tercera temporada en HBO
Euphoria revela el tráiler de su tercera temporada en HBO (HBO Max )

Mientras que el nuevo elenco que se integra a Euphoria temporada 3 será:

  • Sharon Stone de 67 años
  • Rosalía de 32 años
  • Danielle Deadwyler de 43 años
  • Marshawn Lynch de 39 años
  • Anna Van Patten de 26 años
  • Asante Blackk de 23 años
  • Bella Podaras de 21 años
  • Bill Bodner, sin detalles de edad
  • Cailyn Rice, sin detalles de edad
  • Christopher Ammanuel de 22 años
  • Christopher Grove, sin detalles de edad
  • Colleen Camp de 71 años
  • Darrell Britt-Gibson de 40 años
  • Eli Roth de 53 años
  • Gideon Adlon de 28 años
  • Hemky Madera de 47 años
  • Homer Gere de 25 años
  • Jack Topalian, sin detalles de edad
  • James Landry Hébert de 40 años
  • Jeff Wahlberg de 28 años
  • Jessica Blair Herman, sin detalles de edad
  • Justin Sintic, sin detalles de edad
  • Kadeem Hardison de 59 años
  • Kwame Patterson de 43 años
  • Madison Thompson de 25 años
  • Matthew Willig de 56 años
  • Meredith Mickelson de 26 años
  • Natasha Lyonne de 47 años
  • Priscilla Delgado de 23 años
  • Rebecca Pidgeon de 59 años
  • Sam Trammell de 56 años
  • Smilez sin detalles de edad
  • Trisha Paytas de 37 años
  • Tyler Lawrence Gray de 23 años
  • Vinnie Hacker de 23 años
Euphoria temporada 3 ya está en producción: Elenco incluye a Rosalía, número de capítulos y cuándo se estrena en Max
Euphoria temporada 3 (Euphoria / HBO)

¿Cuándo se estrena Euphoria temporada 3 en HBO Max?

Euphoria temporada 3 ya tiene fecha para su gran final en la plataforma de streaming HBO Max en el mes de abril.

Por lo que el estreno de la serie Euphoria temporada 3 será el próximo domingo 12 de abril a las 7:00 pm por HBO Max, y con nuevos episodios disponibles semanalmente los domingos, con un total de 8 capítulos.