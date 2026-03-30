La serie Euphoria de HBO calienta motores previo al estreno de la temporada 3 con nuevo tráiler que intriga aún más a los fans.
Con un vistazo en los personajes de Euphoria en el tráiler de la temporada 3, con grandes cambios en sus nuevas vidas, pues tal y como se había adelantado la serie da un salto temporal de 5 años en la historia.
Por lo que esta vez podemos ver a Rue lidiando entre la policía que la cuestiona, así como ella misma lo hace, pues se pregunta si debería regresar a casa y dejar de una vez por todas las drogas.
Mientras que la relación de Nate y Cassie evoluciona a una boda, tras una intriga entre su amiga Maddy y el novio de su amiga.
Sin embargo, los años pasan por lo que al parecer tras la traición, Maddy y Cassie volverán a coincidir como amigas, pero las cosas podrían no ser lo que parecen.
Mientras que Jules y Lexis parecen haber seguido con su vida, aunque volverán a tener que verse las caras y enfrentar cosas que aún no están en el pasado.
Asimismo, entre lo destacado del tráiler de Euphoria temporada 3 vemos a Eric Dane en su último papel antes de su muerte en febrero pasado.
Este es el elenco de Euphoria temporada 3
Euphoria temporada 3 trae de regreso en su elenco principal las actuaciones de:
- Zendaya de 29 años
- Hunter Schafer de 27 años
- Eric Dane de 53 años
- Jacob Elordi de 28 años
- Sydney Sweeney de 28 años
- Alexa Demie de 35 años
- Maude Apatow de 28 años
- Martha Kelly de 57 años
- Chloe Cherry de 28 años
- Adewale Akinnuoye-Agbaje de 58 años
- Toby Wallace de 30 años
- Colman Domingo de 56 años
- Dominic Fike de 30 años
- Nika King de 46 años
- Alanna Ubach de 49 años
- Rose Wilson, sin detalles de edad
- Melvin “Bonez” Estes, sin detalles de edad
- Daeg Faerch, sin detalles de edad
- Paula Marshall, sin detalles de edad
- Zak Steiner, sin detalles de edad
- Marsha Gambles, sin detalles de edad
Mientras que el nuevo elenco que se integra a Euphoria temporada 3 será:
- Sharon Stone de 67 años
- Rosalía de 32 años
- Danielle Deadwyler de 43 años
- Marshawn Lynch de 39 años
- Anna Van Patten de 26 años
- Asante Blackk de 23 años
- Bella Podaras de 21 años
- Bill Bodner, sin detalles de edad
- Cailyn Rice, sin detalles de edad
- Christopher Ammanuel de 22 años
- Christopher Grove, sin detalles de edad
- Colleen Camp de 71 años
- Darrell Britt-Gibson de 40 años
- Eli Roth de 53 años
- Gideon Adlon de 28 años
- Hemky Madera de 47 años
- Homer Gere de 25 años
- Jack Topalian, sin detalles de edad
- James Landry Hébert de 40 años
- Jeff Wahlberg de 28 años
- Jessica Blair Herman, sin detalles de edad
- Justin Sintic, sin detalles de edad
- Kadeem Hardison de 59 años
- Kwame Patterson de 43 años
- Madison Thompson de 25 años
- Matthew Willig de 56 años
- Meredith Mickelson de 26 años
- Natasha Lyonne de 47 años
- Priscilla Delgado de 23 años
- Rebecca Pidgeon de 59 años
- Sam Trammell de 56 años
- Smilez sin detalles de edad
- Trisha Paytas de 37 años
- Tyler Lawrence Gray de 23 años
- Vinnie Hacker de 23 años
¿Cuándo se estrena Euphoria temporada 3 en HBO Max?
Euphoria temporada 3 ya tiene fecha para su gran final en la plataforma de streaming HBO Max en el mes de abril.
Por lo que el estreno de la serie Euphoria temporada 3 será el próximo domingo 12 de abril a las 7:00 pm por HBO Max, y con nuevos episodios disponibles semanalmente los domingos, con un total de 8 capítulos.