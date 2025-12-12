Después de 5 largos años de espera, por fin hay un primer vistazo de la tercera temporada de Euphoria en donde salen Jacob Elordi, Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Hunter Schafer.

Euphoria muestra un primer avance de la tercera temporada para HBO

Este 12 de diciembre se ha liberado un primer teaser tráiler de la tercera temporada de Euphoria, la tan aclamada serie de HBO en donde regresan actores como:

Jacob Elordi de 28 años de edad

Zendaya de 29 años de edad

Sydney Sweeney de 28 años de edad

Alexa Demie de 35 años de edad

Hunter Schafer de 26 años de edad

Pues tras años de retrasos y cambios, Euphoria por fin regresará a HBO con la tercera temporada que se situará precisamente 5 años después de los eventos de la segunda temporada.

First teaser for ‘EUPHORIA’ Season 3



Releasing in April on HBO. pic.twitter.com/xIYaBscYJm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

Todos los personajes de Euphoria estarán lidiando ahora con la vida adulta tras salir de la escuela, así como con las consecuencias de sus decisiones y la reconstrucción de su vida tras el colapso total que tuvieron al final de la segunda temporada.

Aunque este tráiler de Euphoria para la tercera temporada no reveló su fecha de estreno en HBO, se espera que llegue a la plataforma en abril del 2026.