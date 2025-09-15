Se reveló que la tercera temporada de Euphoria se estrenará en la primavera de 2026 en HBO Max; aquí los detalles.

Después de varios retrasos y dudas sobre su producción, la serie Euphoria contará con una entrega más.

Confirman que tercera temporada de Euphoria se estrenará en la primavera de 2026 en HBO Max

Euphoria temporada 3 confirmó que tendrá su estreno para la primavera de 2026, aunque no hay una fecha exacta.

La grabación de la popular serie HBO Max comenzó en febrero 2025 pasado y se espera que cuente con un total de 8 episodios.

Euphoria 3 (HBO)

Cabe recordar que la producción de Euphoria ha sido bastante caótica.

Entre la huelga de guionistas y actores de Hollywood, la agenda de varias estrellas de la serie, Euphoria ha ido aplazando su lanzamiento.

No hay que olvidar tampoco las diferencias creativas en la preproducción donde Zendaya rechazó algunos guiones sobre la historia.

Euphoria 3 (HBO Max)

¿De qué tratará la tercera temporada de Euphoria? Trama de la serie de HBO Max

Se sabe que la tercera temporada de Euphoria contará con un salto temporal.

Aunque de momento no hay una sinopsis oficial de la serie de HBO Max, se espera que los queridos personajes tengan un arco argumental sólido.

Para Euphoria 3, se reveló que la cantante Rosalía- de 32 años de edad- será parte de los nuevos personajes de la producción.

Además de Rosalía, la nueva temporada contará con el regreso del elenco original y también la incorporación de estas estrellas:

Zendaya, de 29 años de edad

Jacob Elordi, de 28 años de edad

Sydney Sweeney, de 28 años de edad

Hunter Schafer, de 26 años de edad

Maude Apatow, de 27 años de edad

Storm Reid, 22 años de edad

Alexa Demie, de 34 años de edad

Eric Dane de 52 años de edad

Nika King de 46 años de edad

Colman Domingo de 55 años de edad

Chloe Cherry de 27 años de edad

Martha Kelly, de 56 años de edad

Marshawn Lynch, de 38 años de edad

Darrell Britt-Gibson, de 38 años de edad

Kadeem Hardison, de 59 años de edad

Priscilla Delgado, de 22 años de edad

James Landry Hébert, de 40 años de edad

Anna Van Patten