Andor de Star Wars es una de las series más nominadas en los Premios Emmy 2025, siendo todo un logro para la series de Disney+

Además Andor de Star Wars ya es la serie de la franquicia con más nominaciones en la historia, gracias a los Premios Emmy 2025.

Andor temporada 2 (Disney)

Nominaciones de Andor de Star Wars en los Premios Emmy 2025

Estas son las 14 nominaciones que logró Andor de Star Wars en los Premios Emmy 2025:

Mejor Serie Dramática Mejor actor invitado en serie dramática para Forest Whitaker Mejor dirección en serie dramática para Jenus Metz Mejor guion en serie dramática para Dan Gilroy Mejor cinematografía Mejor edición Mejor diseño de producción Mejores disfraces de fantasía o ciencia ficción Mejor composición musical para Brando Roberts Mejor canción original por el Himno de Gorman Mejor actor de voz para Alan Tudyk Mejor edición de sonido para una serie cómica o dramática Mejor mezcla de sonido en una serie cómica o dramática Mejores efectos visuales

Diego Luna fue el gran ausente en las nominaciones de Andor de Star Wars en los Premios Emmy 2025

Aunque las nominaciones de Andor de Star Wars en los Premios Emmy 2025 son de celebrar para Disney+, muchos consideran que faltó Diego Luna.

Fans y críticos mencionan que Diego Luna debió de estar nominado en los Premios Emmy 2025 por su actuación en Andor de Star Wars.

Ya que entregó uno de sus papeles más sólidos en pantalla, junto al resto del elenco de la serie, el cual tampoco tuvo nominaciones importantes.

Algunas personas incluso acusan a los Premios Emmy 2025 de estar un tanto viciados ante la marca de Disney y la franquicia Star Wars.

Pues hay series no tan relevantes o de menor calidad, que sí tuvieron a su elenco nominado en categorías importantes, solo por ser parte de cadenas más reconocidas.

Algunos incluso señalan a Pedro Pascal de tener el lugar de Diego Luna, pues el papel del chileno en The Last of Us fue mínimo comparado con el del mexicano.

Genevieve O’Reilly como Mon Mothma en Andor Temporada 2 (Disney)

Con información de Premios Emmy 2025.