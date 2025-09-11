En un movimiento bastante extraño, Legendary aseguró los derechos para hacer una película de un libro que empezó siendo un fan fic de Hermione Granger y Draco Malfoy de Harry Potter.

Es decir, se trata de una obra basada en los personajes de Harry Potter; pero no tiene nada que ver en realidad con Harry Potter, J. K. Rowling o el Wizarding World.

Emma Watson como Hermione Granger en Harry Potter ( Warner Bros.)

¿Cómo será la película del fan fic de Harry Potter sobre Hermione Granger y Draco Malfoy?

De acuerdo con Collider, Legendary pagó 3 mdd (55 mdp) por los derechos del libro Alchemised, escrito por SenLinYu, el cual inició como un fan fic de Harry Potter sobre Hermione Granger y Draco Malfoy.

La historia original de Alchemised nos presentaba a los personajes de Harry Potter, Hermione Granger y Draco Malfoy, en un romance prohibido a espaldas de sus amigos y familia.

No obstante, por temas de derechos de autor, la escritora no podía publicar esta obra de manera oficial; así que cambió el nombre de los personajes y varios elementos para que fuera una historia original.

Así Hermione pasó a ser Helen Marino, una alquimista que sufre de problemas de memoria, la cual conoce a un nigromante que le ayudará a recuperar sus recuerdos, los cuales podrían ser la clave de la supervivencia del mundo.

Algo curioso es que este no es el único libro de SenLinYu basado en Harry Potter, antes de este lanzó Manacled, que igualmente toma un rumbo independiente por temas de derechos de autor.

Draco Malfoy (Tomada de video)

¿Cuándo se estrena la película del fan fic de Harry Potter sobre Hermione Granger y Draco Malfoy?

De momento no hay una fecha de estreno para la película de Alchemised, el fan fic de Harry Potter sobre Hermione Granger y Draco Malfoy.

Aunque viendo cómo son las producciones actualmente, es posible que Legendary tarde algunos años en desarrollar esta película del fan fic de Harry Potter.

Principalmente por temas de distribución, ya que es poco probable que Warner Bros., su eterna aliada, quiera lanzar un filme no oficial sobre Hermione Granger y Draco Malfoy.

Pues la propia Warner Bros. es la que tiene los derechos totales, así como un arreglo fuerte con J. K. Rowling, en todo lo relacionado a la franquicia de Harry Potter.