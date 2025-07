Disney ya está preparando el live action de Rapunzel, basado en la película de Enredados, incluso tendrían en mente a Florence Pugh de 29 años para el protagónico.

Por lo menos esto es lo que indica el insider Daniel Richtman, el cual dio un reporte reciente sobre el live action de Rapuzel a sus seguidores.

Mencionó que Florence Pugh es la primera opción de Disney para protagonizar Enredados, por lo que no han buscado a más actrices hasta el momento.

No obstante, la protagonista de Thunderbolts* no ha hecho ninguna declaración al respecto, lo que indica que aún no ha dado una respuesta al estudio.

Florence Pugh (Marco Ugarte / AP)

¿Por qué Disney quiere a Florence Pugh en el live action de Rapunzel?

De acuerdo con el reporte, Disney quiere a Florence Pugh como la protagonista del live action de Rapunzel debido a su perfil como actriz de películas de acción.

Recordemos que Enredados, la versión de Disney de Rapunzel, muestra a la princesa como una joven aventurera que incluso es más hábil que Flynn, su interés amoroso.

Dentro del estudio creen que Florence Pugh haría un gran papel en el live action de Rapunzel, tras su interpretación como Yelena Belova en el MCU.

Además de que ya ha demostrado que puede estar al frente y cargar con todo el peso de una película sin problemas.

Enredados (Disney)

¿Cuándo se estrena el live action de Rapunzel con Florence Pugh?

Lamentablemente los fans de Enredados deberán de tener mucha paciencia, pues no hay detalles del estreno del live action de Rapunzel con Florence Pugh.

De hecho, fuera de Florence Pugh, no se han escuchado noticias de otros actores o actrices ligadas al live action de Rapunzel.

Ni siquiera hay un director o directora encargada de la realización de esta película; aunque se habló de Michael Gracey, quien dirigió El Gran Showman.

Bajo esta perspectiva, es posible que no tengamos el estreno de esta versión de Enredados hasta dentro de dos o tres años, entre 2027 y 2028.

Enredados (Disney)

Con información de Gamerant.