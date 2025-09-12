Atención a todos los fanáticos de Zoé, banda liderada por León Larregui, pues uno de sus conciertos más emblemáticos será proyectado en la Cineteca Nacional.

Se tarta de nada más y de nada menos que de su concierto por el álbum en vivo “281107”.

¿Cuándo y dónde ver el concierto de Zoe en la Cineteca Nacional?

La proyección de “281107” de Zoé está generando una respuesta positiva entre los fans y esto es todo lo que se sabe al respecto.

Lugar: Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional

Fecha: 19 de septiembre de 2025

Hora: En punto de las 19:30 horas

Entrada: Gratuita

Zoé (Zoé 'X' @zoetheband)

“281107” es el título bajo el que Zoé lanzó su primer álbum en vivo.

El material fue lanzado de manera oficial en CD el 21 de abril de 2008, siendo que a pocos días después se lanzó el DVD.

El concierto fue grabado durante la presentación de Zoé el 28 de noviembre de 2007 en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

En ese entonces la banda de rock alternativo celebraba sus diez años de trayectoria en la escena musical de México.

Siendo que “281107” es uno de los conciertos más emblemáticos y más recordados entre los fanáticos de Zoé.

Y es que, pese a que León Larregui ha incursionado como solista, la agrupación sigue más vigente que nunca hasta la fecha.

Con hordas de fanáticos que siguen escuchando su música en cualquier momento y lugar

Zoé cuenta con siete álbumes de estudio, más de 10 giras en Latinoamérica y España, así como discos en vivo.

281107 se proyectará en el Foro al Aire Libre de la @CinetecaMexico, el 19 de septiembre a las 7:30 PM ⚡️

Entrada libre ¡no se lo pierdan! pic.twitter.com/wfhgKqKH6F — ZOÉ (@zoetheband) September 12, 2025

Próximos conciertos de Zoé en México para este 2025

El 2025 sin duda es un buen año para ser fanático de Zoé en México, pues la banda alista una serie de conciertos en la CDMX.

Estos se llevarán acabo a lo largo de septiembre, octubre y noviembre en el Estadio GNP Seguros:

27 y 28 de septiembre

1 y 2 de octubre

13 de noviembre