Young Miko y Bizarrap: Esto dice la letra de la BZRP Music Sessions 58

Bizarrap inicia el año con el lanzamiento de BZRP Music Sessions 58, colaboración musical que apunta a ser el éxito del momento ya que en ella participa nada menos que Young Miko.

Dos grandes vuelven a unirse, pero..¿A quién le tira Young Miko con ayuda de Bizarrap en BZRP Music Sessions 58?

Acá te revelamos el sentido que tiene esta colaboración musical que en 14 horas de su lanzamiento cuenta con más de 4 millones de visualizaciones y los números siguen subiendo.

A casa otra ve’. No sé cuándo la vo’a ver

Primera clase a Madrid / Acá arriba ya no hay cobertura

¿Cómo llegamos aquí? / No sé a cuántos pies de altura

Dice la primera rima de BZRP Music Sessions 58, de Bizarrap en referencia al rápido ascenso que la cantante puertorriqueña Young Miko, de 25 años de edad, ha tenido dentro de la industria musical.

Y es que Young Miko ingresó a la música en el 2019 con la canción Quiero, la cual compartió en Soundcloud; sin embargo, atrajo la atención cuando Villano Antillano, de 28 años de edad, la cobijó.

Por lo que hay gente que se cuestiona sobre la fama y el éxito que en los últimos meses ha ganado. Por supuesto, hay quién critica sus canciones argumentando que hoy en día “la falta de talento” triunfa en todos lados.

Esto no le gusta a la puertorriqueña que con ayuda de Bizarrap, de 25 años de edad, se defiende.

¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra ve’

No sé cuándo la vo’a ver

Pero mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca (Ah)

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa

Pero pa’ la baby ‘toy joseando Bayleys

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

Baby, aquí corremo’ fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, jum, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba, ¿hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favore’? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que man, yo te vi afuera de la fila pa’ mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, ere’ un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luce’, déjame a oscura’

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

Pero mientra’ tanto andamo’ en Jet Ski en Mallorca

Mientra’ tanto ‘tamo contando torta

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente ‘tá bien, manín, eso e’ lo que importa

Pero pa’ la baby ‘toy joseando Bayleys

Pa’ que suba los stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora ‘tán pidiendo tenqui

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe