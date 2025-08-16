Willow Smith, actriz, modelo y cantante estadounidense de 24 anos de edad, publicó una perturbadora foto en su cuenta de Instagram, acompañada de un extraño mensaje.

Sus seguidores encendieron las alarmas tras la publicación en Instagram, donde la hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith aparece llorando y escribe un mensaje de tono sexual.

La foto de Willow Smith que preocupó a las redes

Willow Smith publicó en Instagram una selfie con lágrimas en el rostro y un pie de foto que decía: “ Quién se comió toda la p – – – y ”.

La imagen rápidamente generó inquietud entre sus más de 11 millones de seguidores.

Willow Smith publica perturbadora foto (Cortesía)

La famosa, quien en 2019 se declaró bisexual y tiempo después poliamorosa, ha hablado abiertamente sobre su sexualidad.

Sin embargo, esta publicación desató una ola de reacciones que van desde preocupación genuina, hasta críticas hacia la familia de Willow Smith.

Algunos usuarios cuestionaron la crianza de sus padres, mientras que otros sugirieron que se trataba de una broma para provocar a la audiencia.

Willow Smith responde a críticas en redes

Ante la controversia, la intérprete de “Meet Me at Our Spot” respondió horas más tarde en otra historia de Instagram.

Willow Smith publica perturbadora foto (Cortesía)

Willow Smith desestimó las críticas, llamó “tontos” a los que se preocuparon y aseguró que todo era un chiste.

No obstante, no todos quedaron convencidos. Algunos insinuaron que la cantante podría estar atravesando momentos difíciles, mientras otros simplemente tomaron la publicación como una forma más de “trolleo”.

Postura de Willow Smith sobre el poliamor

Willow Smith expuso en 2021 su visión sobre el poliamor, durante el programa familiar “Red Table Talk”.

Willow Smith publica perturbadora foto (Cortesía)

La joven explicó que lo veía como una forma de construir relaciones basadas en la libertad y no en la monogamia impuesta por la sociedad.

Lo cierto es que la vida de los Smith ha estado marcada por episodios mediáticos, desde la polémica bofetada de Will en los Oscar, hasta las confesiones de Jada sobre su matrimonio.