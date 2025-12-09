El video oficial de Heterocromía de Belinda es uno de los más esperados de los fans, luego que la cantante diera a conocer su nueva producción.

Afortunadamente para todo mundo, muy pronto podremos ver el video oficial de Heterocromía de Belinda, pues la misma cantante nos presentó un pequeño adelanto.

Fecha de estreno del video oficial de Heterocromía de Belinda

De acuerdo con el adelanto que compartió la misma cantante en redes sociales, el video oficial de Heterocromía de Belinda estará disponible el jueves 11 de diciembre.

Es decir, fans deberán esperar solo unos días para poder ver el video oficial de Heterocromía de Belinda, siendo una especie de regalo de Navidad adelantado.

De momento se sabe muy poco del video de la nueva canción de Belinda, pues ella ha sido muy hermética al respecto de lo que se presentará en el mismo.

Aunque la canción ya está disponible, el material audiovisual es muy esperado debido a la letra de la misma, la cual parece está dirigida a alguna de sus antiguas parejas.

Por lo que se quiere ver si habrá alguna referencia a estas o se dejará todo la interpretación del público en general.

El adelanto del video oficial de Heterocromía de Belinda da algunas pistas

Para hacer más fácil la espera por el video oficial de Heterocromía de Belinda, el adelanto nos ha dejado algunas pistas al respecto.

En este adelanto del video oficial de Heterocromía de Belinda, podemos ver las “dos personalidades” de las que habla la cantante en la canción.

Con una versión de ella sumisa ante una familia “aristócrata”, y en otra desatada, cuando está sola y no le responde a nadie más en su vida.

Junto con esto vemos algunas burlas o sátira de la vida pública de la cantante, siendo irónica con todos los chismes que se han inventado alrededor de ella a lo largo de los años.

Solo habrá que esperar un poco más para conocer el resto del video que promete ser un éxito.