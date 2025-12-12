Heterocromía es la canción de Belinda, incluida en su álbum de 2025 Indómita, que generó gran revuelo en redes sociales por la letra y su significado.

Siendo que la cantante hizo claras referencias a su romance con Gonzalo Hevia Baillères, mismas que ahora llevó a la pantalla con el estreno del video oficial de Heterocromía.

Belinda lanza el video de Heterocromía

Belinda lanza el video de Heterocromía y estos son los easter eggs dedicados a su ex

Desde la intro que se popularizó como trend en redes sociales por el tema de los Aristogatos, Belinda no dejó cabos sueltos para hablar de su ex.

Y es que las referencias de los hombres que “solo juegan golf” y que “toman Aperol” no se hicieron esperar en el video de Heterocromía.

Belinda lanza el video de Heterocromía

En letra de Heterocromía, Belinda ya venía planteando a su ex como un hombre apegado a su familia, misma de la que es uno de los herederos.

Y es que, como se sabe Gonzalo Hevia Baillères es el heredero del Palacio de Hierro.

Del mismo modo el video refleja como dentro de esta familia todos parecían hacer menos a Belinda por no venir directamente de una clase social alta.

Otro de los temas que fueron sumamente platicados en redes sociales tras el estreno de Heterocromía.

Belinda lanza el video de Heterocromía

Desde el estreno de Indómita y el gran boom que significó la canción de Heterocromía, se supo que el tema estaba dedicado a Gonzalo Hevia Baillères.

Siendo la relación con su madre otros de los elementos que se vieron plasmados en el video musical.